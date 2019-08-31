Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт

В России завершились наземные испытания разведывательно-ударного вертолёта Ка-52К «Катран». Об этом сообщил глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Машина предназначена для огневой поддержки десанта, поражения морских и наземных целей. В арсенал «Катрана» входят управляемое и неуправляемое ракетное оружие. В ближайшем будущем Ка-52К должен получить новое навигационное оборудование, вооружение и более экономичные двигатели. Вертолёты будут размещаться на палубах десантных и сторожевых кораблей ВМФ.

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о завершении наземных испытаний разведывательно-ударного вертолёта Ка-52К «Катран», разрабатываемого для нужд Военно-морского флота. В настоящее время компания ведёт переговоры с Минобороны РФ о продолжении опытно-конструкторских работ (ОКР).

«Наземную часть испытаний Ка-52К завершили, продолжения ОКР пока нет. Но с Минобороны и ВМФ продолжаем обсуждать тему «оморячивания» данного вертолёта. Всего уже сделано четыре опытных образца. Мы готовы к продолжению опытно-конструкторских работ с авиацией Военно-морского флота», — сказал Богинский в интервью РИА Новости на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

«Катран» — модификация знаменитого разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», который с 2011 года эксплуатируется в частях армейской авиации РФ. Основные преимущества машины заключаются в необычайной манёвренности, высокой крейсерской скорости (260 км/ч) и значительной боевой нагрузке (до 2,8 т).

Ка-52 предназначен для огневой поддержки сухопутных войск. Арсенал управляемых и неуправляемых боеприпасов позволяет вертолёту поражать бронетехнику, танки, инженерные укрепления и живую силу противника на тактической глубине. Благодаря современному бортовому оборудованию «Аллигатор» может выполнять задачи в любое время суток и в любых погодных условиях.

В 2016 году Ка-52 получил боевое крещение в Сирии. В настоящее время проводится модернизация вертолёта. Машина должна получить более совершенные радиоэлектронные станции, навигационные комплексы, системы управления вооружением. Также вертолёт оснастят усиленной бронёй и ракетным комплексом «Гермес-А» со сверхзвуковой ракетой дальностью до 20 км.

В беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отметил, что Ка-52 будет служить вооружённым силам России ещё не одно десятилетие и может завоевать большую популярность на зарубежном рынке.

«У «Аллигатора» огромный модернизационный потенциал. Эта машина может успешно эксплуатироваться в разных широтах. Например, в Сирии боевые задачи выполнялись в условиях зноя и пыли. Конечно, Ка-52, как и любая другая военная техника, не является идеальным. В арабской республике наверняка были выявлены определённые недостатки, и сейчас они устраняются в процессе модернизации», — сказал Макиенко.

В условиях качки и соляного тумана

О необходимости создания корабельной версии Ка-52 впервые заявил глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, выступая на французском авиасалоне в Ле Бурже в июне 2011 года. Спустя месяц генеральный конструктор ОКБ им. Камова Сергей Михеев сообщил о готовности выполнить поставленную задачу.

Производство было решено разместить на мощностях Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Приморский край). 7 марта 2015 года в воздух поднялся первый опытный образец «Катрана».

Цех окончательной сборки вертолётов Ка-52

РИА Новости

© Андрей Станавов

Вертолёт создавался для заказанных во Франции универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль». В рамках контракта, заключённого в 2011 году, Париж обязывался передать ВМФ два корабля — «Владивосток» и «Севастополь». Однако Франция отказалась выполнять условия соглашения, мотивировав своё решение ситуацией на Украине.

В августе 2015 года Москва и Париж достигли компромисса по вопросу «Мистралей». Корабли было решено передать Египту, а Россия получила оговорённые компенсационные выплаты и заключила с Каиром контракт на поставку свыше 40 Ка-52 и Ка-52К.

«Однако на вооружении ВМФ Ка-52К пока не стоит. Экспортную версию вертолёта необходимо адаптировать под требования нашего Военно-морского флота. Вероятно, именно в этом заключается суть опытно-конструкторских работ по Ка-52К», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Взлётная масса Ка-52К составляет 12,2 т, максимальный вес полезной нагрузки — 2 т, длина корпуса — 13,9 м, ширина (с учётом крыльев) — 6,3 м, крейсерская скорость — 250 км/ч, высота полёта — до 5,2 км. В арсенал «Катрана» входят пушка 2А42-1, неуправляемые авиационные ракеты С-8, противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 «Атака» и 9А-4172К «Вихрь-1», зенитные самонаводящиеся ракеты типа «Игла-С».

Главное отличие вертолёта корабельного базирования от сухопутного собрата заключается в наличии механизма складывания лопастей и консолей крыльев. Такая конструктивная особенность приводит к уменьшению габаритных характеристик машины, что позволяет компактно размещать её на палубе или в ангаре.

Морской вертолёт всегда оснащён усиленным шасси (для посадки в условиях качки), а все узлы и агрегаты защищены специальным антикоррозийным покрытием (чтобы выдерживать воздействие соляного тумана и влажного воздуха в южных широтах). Также некоторые изменения вносятся в бортовое радиоэлектронное оборудование.

«Уменьшенные габариты вертолётов Ка-52К корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолётов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют лётчикам безопасно покидать вертолёт. Кроме того, на вертолёте установлен комплект спасательного устройства, позволяющий спасать людей, терпящих бедствие на море», — говорится в материалах Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, «Катран» должен быть оснащён бортовым радиоэлектронным оборудованием, устойчивым к воздействию электромагнитных помех. Аналогичное требование Минобороны предъявляет к авиационным средствам поражения. Кроме того, Ка-52К получит новую инерциальную навигационную систему, которая эффективно работает в условиях отсутствия ориентиров.

«Требования Минобороны адекватны условиям, в которых эксплуатируются палубные вертолёты. Особенно это касается навигации. Если не видно береговой черты и кораблей, то ориентироваться в пространстве лётчику становится очень тяжело, бывает сложно определить даже высоту полёта. Гладкая морская поверхность — весьма коварная штука», — пояснил в комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Качество и эффективность

На флоте разведывательно-ударный вертолёт необходим, прежде всего, для огневой поддержки десанта и уничтожения небольших морских целей. Ка-52К может размещаться на палубах больших противолодочных кораблей проекта 1155, больших десантных кораблей, новейших сторожевых кораблей, тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и перспективных УДК типа «Прибой».

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

© Министерство обороны РФ

Вертолёты Ка-52К будут закуплены в рамках государственной программы вооружения до 2027 года. Точное количество машин, которые планируют заказать военные, на текущий момент неизвестно. В Минобороны указывают, что вертолётный парк ВМФ является важнейшим элементом, обеспечивающим качество и эффективность выполнения боевых задач в дальней морской зоне.

Существенные преимущества Ка-52К даёт традиционная для камовской школы соосная схема с двумя несущими винтами. Она позволяет вертолёту перемещаться в боковом направлении со скоростью до 80 км/ч и резко менять курс буквально за несколько секунд.

Владимир Попов назвал Ка-52 наиболее подходящим образцом для создания эффективного корабельного разведывательно-ударного вертолёта. Правда, он подчеркнул, что процесс «оморячивания» — непростой. Цикл работ по «Катрану» для нужд ВМФ может занять 3—4 года.

«Серьёзные изменения коснутся не только бортового оборудования. Необходимо создать более экономичные двигатели. Топливная эффективность для корабельного вертолёта имеет большее значение, чем для сухопутного аналога. Однако я уверен, что наши инженеры справятся с поставленными задачами. В итоге Ка-52К начнут поступать на вооружение ВМФ и, надеюсь, пойдут на экспорт. Помимо Египта, наш вертолёт может заинтересовать Аргентину, Бразилию, Индию и Китай», — подытожил Попов.