«Боевой дух финнов был подорван»: как Выборгско-Петрозаводская операция изменила ход Великой Отечественной войны

10 июня 1944 года Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию в Карелии. По её итогам удалось разгромить силы противника в регионе, ликвидировать угрозы Ленинграду и вывести Финляндию из войны. Советские военные взломали укреплённую оборону противника и в кратчайшие сроки освободили Выборг и Петрозаводск. Уже в августе Хельсинки официально запросил перемирие.

75 лет назад началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция Красной армии против финских и немецких войск. По её итогам советским военным удалось освободить Карелию и северные районы Ленинградской области.

За четыре года до этих событий вступил в силу Московский мирный договор, завершивший Советско-финскую войну. В соответствии с соглашением СССР были возвращены территории на Карельском перешейке и в Восточной Карелии, занятые Финляндией в 1918—1920 годах.

На фоне поражения в так называемой Зимней войне и территориальных уступок Москве в Финляндии произошёл рост антисоветских и прогерманских настроений.

В 1940 году Берлин и Хельсинки подписали серию международных соглашений в сферах военного и экономического сотрудничества. К тому времени в Финляндии официально действовало представительство немецкой военной разведки абвер. Впоследствии открылся пункт вербовки добровольцев в СС и осуществлялась подготовка диверсантов из числа эстонских эмигрантов для проведения операций на советской территории.

Перед нападением Германии на Советский Союз руководство рейха пообещало финским партнёрам передать им часть территории СССР для создания государства Великая Финляндия.

В союзе с Гитлером

К началу Великой Отечественной войны в Финляндии была развёрнута немецко-финская группировка численностью более 400 тыс. человек. Германская авиация осуществляла заброску диверсантов с территории Финляндии в Советский Союз и разведку в приграничной полосе.

Вскоре Хельсинки объявил, что находится в состоянии войны с СССР, после чего немецко-финские войска перешли в наступление на советской территории. Летом — осенью 1941 года Финляндия оккупировала большую часть районов, потерянных в связи с подписанием Московского договора.

Финский добровольческий батальон войск СС

© Wikipedia

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT, что армия Финляндии, вопреки мифам, не остановилась на старой границе.

«Военные продвигались вперёд, пока не были остановлены советскими войсками, в частности, в районе ленинградских укреплений. Затем финские солдаты принимали участие в блокаде Ленинграда — и несут такую же моральную ответственность за смерти его жителей от голода, холода и болезней, как и нацисты», — отметил эксперт.

По мнению Кнутова, у руководства Финляндии была возможность создать «зелёный коридор» для вывода из блокадного города стариков, женщин и детей, но оно сознательно не пошло на этот шаг.

В начале войны с территории Карело-Финской ССР было эвакуировано около 300 тыс. человек и 290 промышленных предприятий. В оккупированной финнами части КФССР остались, по разным данным, от 85 до 89 тыс. советских граждан.

«Представители народов, которых финны считали родственными себе, получили определённые права, а славяне, составлявшие примерно половину населения оккупированных территорий, подвергались жестокой дискриминации», — подчеркнул историк.

По решению властей Финляндии всё славянское население Карелии подлежало отправке в концентрационные лагеря. Людей направляли на принудительные работы, в частности на лесозаготовки.

Кнутов отметил, что «на 100% воплотить этот замысел в жизнь не удалось, но за колючей проволокой оказались от 24 до 30 тыс. человек».

«Это один из наиболее высоких в процентном отношении показателей среди всех территорий, оккупированных в годы Великой Отечественной войны. В концлагеря, по разным оценкам, был заключён каждый третий или каждый четвёртый житель захваченной Финляндией части КФССР. Русским и другим представителям славянских народов, по мнению оккупантов, в дальнейшем в Карелии места не было», — рассказал эксперт.

Дети-узники шестого лагеря в Петрозаводске. Снимок военного корреспондента Галины Санько, 1944 год

© pobeda.gov.karelia.ru

В свою очередь, научный сотрудник Музея Победы Елена Желамская заявила в беседе с RT, что власти Финляндии создали 14 концлагерей мирных жителей Карелии.

«В результате казней, пыток, голода, эпидемий за время оккупации погибли около 14 тыс. представителей гражданского советского населения», — подчеркнула эксперт. Кроме того, в финских концлагерях оказались около 64 тыс. советских военнопленных, из которых погибли порядка 19 тыс., отметила Желамская.

Финские военные активно содействовали проведению разведывательно-подрывной деятельности против СССР. Укомплектованные гражданами Финляндии части СС и охранные отряды использовались на различных участках советско-германского фронта и на оккупированных территориях — на Северном Кавказе, Украине и в Прибалтике.

Первый этап операции

Юрий Кнутов заявил, что начале 1944 года блокада с Ленинграда была полностью снята, однако находившиеся в непосредственной близости от города финские войска сковывали значительные силы Красной армии.

Руководство Финляндии было готово выйти из войны и дало согласие на сепаратные переговоры. Однако требования Москвы полностью разорвать отношения с Берлином, выдворить из Финляндии немецкие войска и восстановить границу 1940 года показались финскому руководству неприемлемыми. После временной стабилизации фронта в Прибалтике Финляндия полностью отвергла мирные предложения СССР.

Противотанковые надолбы на берегу Финского залива. Карельский фронт, 1944 год

© Сергей Шиманский/РИА Новости

Советское командование пришло к выводу, что разрешить противоречия в отношениях с Хельсинки мирным путём невозможно. В связи с этим на Карельский перешеек были переброшены военные 21-ой армии и ряд отдельных артиллерийских, танковых и стрелковых подразделений. Вместе с частями 23-ей армии эти силы должны были отбросить противника от Ленинграда. Финны, со своей стороны, оборудовали в районе линии фронта мощную систему укреплений, известную как «Карельский вал».

Действовавшие к северу от Ленинграда финские войска уступали советским по численности. (70 тыс. человек против, по разным данным, от 188 тыс. до 260 тыс. солдат). Однако необходимость Красной армии наступать на мощные укрепления нивелировала её численное превосходство.

10 июня 1944 года советские войска начали Выборгско-Петрозаводскую стратегическую наступательную операцию. Главный удар был нанесён вдоль Выборгского шоссе и оказался таким мощным, что финское командование приказало своим войскам отходить ко второй линии обороны. Несмотря на то, что в район Выборга были переброшены все возможные резервы армии Финляндии, части 21-ой армии вошли в город.

«Всего десять дней понадобилось советским войскам на то, чтобы взломать мощную эшелонированную оборону противника, пройти с боями около 120 км и освободить Выборг», — подчеркнул Кнутов.

Второй этап операции

21 июня начался второй этап Выборгско-Петрозаводской операции. Советские войска приступили к форсированию реки Свирь и провели эффективные дезинформационные мероприятия. В лодки и плоты было загружено множество манекенов.

Бои Красной армии по прорыву финской обороны под Выборгом, июнь 1944 года

РИА Новости

«Флотилию» построили таким образом, чтобы ею могли управлять всего 16 добровольцев, и начали «переправу». Финны открыли огонь, и вскоре их огневые точки были подавлены нашей авиацией и артиллерией», — рассказал Кнутов.

По словам эксперта, группировка финских войск в Карелии насчитывала около 130 тыс. человек. На них наступали порядка 184 тыс. советских военнослужащих.

«Численное превосходство было небольшим, а лесистый рельеф сводил на нет те преимущества, которые наши войска имели за счёт танков и авиации. Однако боевой дух финнов уже был подорван, и наступление развивалось достаточно успешно», — отметил Кнутов.

28 июня советские войска освободили Петрозаводск, затем взломали оборону противника в районе реки Видлица. Через месяц отдельные части Красной армии вышли к государственной границе СССР.

«В начале августа наступление было приостановлено. Линия фронта стабилизировалась, а вести боевые действия на территории Финляндии советское руководство не желало, так как решило перейти к политическому пути решения проблем в двусторонних отношениях», — подчеркнул Кнутов.

Несмотря на то, что финны оборонялись на укреплённых позициях, благодаря тщательно продуманным действиям командования Красной армии удалось минимизировать потери. Советские войска потеряли погибшими и пропавшими без вести около 23 тыс. человек, а финские — 18 тыс.

На сайте Минобороны России сообщается, что поражение финских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии создало благоприятные предпосылки для развёртывания Красной армией новых наступательных операций в Прибалтике и на Севере. Балтийский флот получил свободу действий в восточной части Финского залива и возможность базирования на острова Выборгского залива и Бьёркских островов.

Мирный договор

25 августа 1944 года правительство Финляндии прислало в Москву официальную просьбу о перемирии. Ставка Верховного главнокомандующего издала официальную директиву о прекращении наступательных действий в районе советско-финской границы.

В сентябре между Москвой и Хельсинки было подписано соглашение о прекращении огня и перемирии. Финляндия обязалась выйти из войны, начать боевые действия против немецких войск на своей территории, разрешить деятельность Компартии и освободить из тюрем всех антифашистов.

10 февраля 1947 года Финляндия подписала Парижский мирный договор. Она согласилась выплатить Советскому Союзу репарации и официально вернула Москве территории, отторгнутые в результате Первой советско-финской войны 1918—1920 годов.

По мнению Кнутова, «боевые действия советских войск в ходе Выборгско-Петрозаводской операции были принуждением к миру».