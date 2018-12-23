Боевого потенциала Крыма хватит на то, чтобы пустить всю флотилию США на дно - эксперт

Российский политолог, экономист и востоковед объяснил, чем закончится для США столкновение с Россией в рамках возможной "новой Крымской войны". Боевого потенциала Крыма хватит на то, чтобы пустить всю флотилию США на дно, уверен политолог.

Евгений Сатановский заявил, что Москва превратила Крым в "суперкрепость", которой не страшны иностранные флотилии.

Об этом эксперт заявил в контексте прохода корабля США в Японском море. Так, политолог указал, что американский военный корабль держался как можно дальше от российских границ.

" О боронные возможности России огромные, и на Западе об этом знают. Как только корабль НАТО или США подойдет близко к границам, то он будет моментально взят на мушку, - рассказывает эксперт. - В 2014 году американский эсминец отважился приблизиться к Крыму. Но как только военные США увидели, что они находятся в "засветке" локаторов БПРК "Бастион", то тут же дали задний ход".