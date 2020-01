Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ • 35 • Аналитика

В конце декабря в российских ракетных войсках стратегического назначения заступили на дежурство первые гиперзвуковые комплексы «Авангард». Это оружие отличается высокими характеристиками и широкими боевыми возможностями, а потому закономерно привлекает внимание зарубежной прессы. Соответственно, начало его боевого дежурства стало поводом для новой волны публикаций в иностранных СМИ.



NYT оценивает

Одной из первых на новости из России отреагировала американская газета The New York Times. Уже 27 декабря она опубликовала материал «Russia Deploys Hypersonic Weapon, Potentially Renewing Arms Race», в котором попыталась предугадать последствия появления боеготового «Авангарда».







Как пишет NYT, данные о наличии системы «Авангард» и ее высочайших возможностях получают не только от официальных российских источников. Неназванные американские чиновники тоже говорят о существовании такого оружия. Более того, они предупреждают, что комплекс с характеристиками такого уровня существенно повысит потенциал российских стратегических сил, и без того достаточно мощных.



Впрочем, газета приводит мнение, согласно которому с «Авангардом» не связаны особые риски. Она цитирует исполнительного директора Ассоциации сторонников контроля над вооружениями в США Дэрила Дж. Кимбалла, который указывает, что в России развернуто не более нескольких десятков «Авангардов». С учетом наличия массы другого стратегического вооружения такое число гиперзвуковых систем не может существенно повысить риски для США.



The New York Times видит в «Авангарде» не только ударную систему, но и политический инструмент. В феврале следующего года завершается срок действия договора СНВ-III, и Москва желает продлить его или заменить новым аналогичным соглашением. Вашингтон не желает подписывать новый двухсторонний договор – в его интересах включение в СНВ новых участников, таких как Китай. Однако Пекин не собирается добровольно принимать какие-либо ограничения по части СЯС.





В такой ситуации система «Авангард» и другие перспективные вооружения могут быть инструментом давления на США. Пользуясь своим превосходством в гиперзвуковых технологиях, Россия может вынудить Вашингтон начать переговоры по продлению или замене текущего СНВ-III. При всем этом, комплекс «Авангард» вряд ли рассматривается в России в качестве первого шага в новой гонке вооружений.



FAZ сомневается

2 января свое мнение по вопросу «Авангарда» опубликовало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Статья на эту тему получила название «Der Hype um Putins „Wunderwaffe“» – «Шумиха вокруг чудо-оружия Путина».



Рассматривая новое российское оружие, автор немецкого издания предполагает, что технологическое превосходство «Авангарда» неприятно для западных стран, но реальная польза этого оружия преувеличена. Россия и США уже сейчас располагают крупными ядерными арсеналами – СНВ-III позволяет им держать в развернутом виде до 1550 ядерных боезарядов. Все это оружие способно уничтожит весь мир, причем несколько раз. В такой ситуации американская ПРО или российские гиперзвуковые комплексы принципиально ничего не меняют.



FAZ цитирует немецкого эксперта по ракетной технике Маркуса Шиллера. Он считает, что главный эффект «Авангарда» связан с психологией. Россия играет со страхами зарубежных стран, а гиперзвуковое оружие способно оказывать психологическое давление. В критической ситуации такое давление может повлиять на принятие решений.



Frankfurter Allgemeine Zeitung открыто сомневается в особой боевой ценности комплекса «Авангард». Долгосрочные военные преимущества, как считает газета, ожидать не приходится. В лучшем случае такая система поспособствует началу новых переговоров в сфере контроля над вооружением. Возможно, на этот раз к ним привлекут новых участников. Альтернативой такому развитию событий может стать новая гонка вооружений, в которой будут участвовать США, Россия и, возможно, Китай.



WT изучает

Более основательно тему комплекса «Авангард» изучило американское издание The Washington Post. Его статья на эту тему под названием «Russia's hypersonic hype may not match reality» вышла 5 января. Авторы побеседовали с американскими и зарубежными специалистами и приводят весьма любопытные цитаты.





WT напоминает о новостях и сообщениях последних лет. Регулярно говорилось о прогрессе в сфере гиперзвукового вооружения и скором поступлении таких систем на боевое дежурство в нескольких странах, что должно будет изменить расклад сил в мире. Однако газета предлагает не паниковать по этому поводу и обращает внимание на альтернативные мнения.



Как и другие СМИ, WT указывает, что комплекс «Авангард» пока не проверялся в реальных боевых условиях, и это затрудняет оценку его возможностей. Кроме того, газета сомневается, что такие системы дадут российским СЯС какие-либо новые возможности сверх уже имеющихся. По всей видимости, и без «Авангарда» ядерные силы смогут гарантировано прорвать ПРО США и нанести удар.







WT приводит слова специалиста по ракетной технике главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Савельева. Он считает, что развитие гиперзвукового направления прямо связано с опасениями Москвы относительно дальнейшего совершенствования ПРО США. Для борьбы с такой угрозой требуются принципиально новые ударные системы, способные осуществлять прорыв обороны.



По мнению А. Савельева, «Авангард», не отличающийся высокой точностью стрельбы, не следует считать средством первого обезоруживающего удара. При наличии сравнительно мощного боезаряда, от 800 кт до 2 мт, «Авангард» не сможет реализовывать доктрину «эскалация для деэскалации». Чрезмерно мощный удар по противнику может спровоцировать его активные ответные действия.



Еще более интересны цитаты приглашенного научного сотрудника George Washington University's Elliott School of International Relation Ивана Элриха. Он обвиняет СМИ в чрезмерно положительном отношении к проектам гиперзвукового оружия и отсутствии здорового скептицизма. Пресса соглашается с мнениями и выводами военных ведомств и оборонной промышленности, не принимая во внимание крайнюю сложность создания гиперзвуковых комплексов с желаемым соотношением характеристик.



NRK почти восхищается

Норвежское издание NRK не соглашается с американским специалистом и видит в «Авангарде» реальную угрозу. Такое мнение высказано в статье «Nytt russisk våpen kan sannsynligvis ikke stoppes» («Похоже, что новое российское оружие не остановить») от 2 января.





Рассматривая «Авангард», норвежское издание приводит уже известные данные и новости о тактико-технических характеристиках и ожидаемых возможностях. Кроме того, присутствуют высказывания разных специалистов и делаются выводы.



Так, специалист Военно-морской академии Норвегии Ина Холст-Педерсен Квам сомневается в заявленных технических характеристиках «Авангарда». Более того, комплекс относят к целой категории подобных «сомнительных» разработок. По мнению специалиста, Москва сознательно преувеличивает параметры своего нового вооружения. Задачей этого, вероятно, является укрепление авторитета российских систем сдерживания. Также имеет место приятный «бонус» – зарубежным экспертам становится труднее определить реальное положение дел.



Впрочем, NRK приводит и другую точку зрения, согласно которой комплекс «Авангард» действительно имеет выдающиеся тактико-технические характеристики и способен угрожать третьим странам. Также издание обращает внимание на способность гиперзвукового комплекса прорывать ПРО. Существующие американские системы такого рода могут перехватывать высокоскоростные баллистические цели с предсказуемой траекторией. «Авангард» в полете маневрирует, что крайне затрудняет его поражение.



Также NRK напомнило, что разработка гиперзвукового боевого блока связана с решением ряда сложнейших научных и технических задач. Если Россия действительно смогла создать «Авангард», показывающий заявленные характеристики, то ей удалось разобраться с этими задачами.



Разные мнения

Зарубежные СМИ пока не пришли к единому мнению о российском гиперзвуковом комплексе «Авангард», да и вряд ли это произойдет когда-либо. Тем не менее, в иностранных публикациях прослеживается несколько основных тенденций.





В первую очередь, это определенные сомнения в возможности создания гиперзвукового оружия со всеми заявленными характеристиками и возможностями. Также имеет место мнение об ограниченной пользе нового оружия, которое якобы не повлияет на существующий баланс сил. При этом некоторые издания не сомневаются в том, что новое российское оружие действительно имеет высокие характеристики и опасно для вероятного противника.



