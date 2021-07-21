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Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС России

21 июля 2021, 01:35  •  122 • В мире
Авиация ВКС России нанесла удары по позициям террористов в Идлибе, которые с начала июля активизировали вылазки.
"Военкоры русской весны" продемонстрировали видео ответного удара по боевикам в Сирии. На кадрах запечатлено, как идёт атака по позициям боевиков. По сообщениям Центра по примирению враждующих сторон, с начала июля радикалы активизировали вылазки.
Сообщалось, что боевики атаковали позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Алеппо. А 18 июля в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны террористов. В результате атак погибли мирные жители, а также пять сирийских военных.
Ответ по боевикам был дан в Идлибе. Как сообщает "Русская весна", авиация ВКС России нанесла удары по позициям террористов. Бомбардировщики уничтожили позиции реактивной артиллерии боевиков, также уничтожен бункер с командным составом бандформирования, обустроенный в горах.
В Сети "ответку" встретили восторженно: "Красава! Так же продолжать!", "Ответочка красивая!!!", "Работайте, братья!", "Респект. Россия, вперёд".

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