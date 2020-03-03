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Боевики захватили тело одного из пилотов? Источник сообщил о судьбе лётчиков сбитого в Сирии самолёта
03 марта 2020, 22:35 • 114 • Политика
В Сирии сообщили о сбитом Турцией военном самолёте над Идлибом. Один из пилотов сбитого L-39 ВВС Сирии погиб на территории, подконтрольной боевикам, сообщает источник.
Стало известно о судьбе одного из двух пилотов сирийского военного самолёта L-39 ВВС, сбитого в небе над Идлибом турецкими военными. Источник утверждает, что лётчик погиб на территории, подконтрольной боевикам.
Речь идёт о самолёте ВВС Сирии L-39, сбитом во вторник, 3 марта, западнее города Мааррет-эн-Нууман. Ответственность за уничтожение воздушного судна взяли на себя войска Турции. На борту самолёта находилось двое пилотов.
По данным источников, один из пилотов точно погиб, причём на территории, подконтрольной боевикам. Они и обнаружили тело лётчика. Опубликованная террористами видеозапись не публикуется по этическим соображениям.
Сирийская сторона подтвердила информацию о сбитом самолёте, однако о судьбе пилотов не сообщается. Идёт операция по поиску экипажа, сообщает сирийское информагентство SANA.
Фото: скриншот Telegram-канал WarJournal
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