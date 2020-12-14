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Боевики ВСУ расстреляли своих же, выслеживая диверсантов: Битые снайперы едва выжили

14 декабря 2020, 14:05  •  155 • Политика
Боевики ВСУ расстреляли своих же снайперов, выслеживая диверсантов. Битые силовики едва выжили под "дружественным огнём".
Военнослужащие Украины ударили по своим же сослуживцам, которые направились к населённому пункту Первомайск, чтобы произвести провокационный обстрел. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, причиной инцидента стала несогласованность действий ВСУ. 92-я украинская бригада просто не знала, что снайперская пара из их роты направилась за линию соприкосновения, и приняла военных за диверсантов.
Снайперская пара была принята за диверсантов и обстреляна своими сослуживцами из 2-го батальона 92-й бригады, - цитирует Осадчего портал "Новороссия".
В итоге снайперы получили ранения и госпитализированы в Северодонецке.
Отметим, что это уже не первый случай, когда украинские силовики бьют по своим. Причиной этого является несогласованность действий, а иногда - халатное отношение к службе или несение службы в состоянии алкогольного опьянения.
Война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донбасса отказались признавать произошедший в Киеве госпереворот и курс на тотальную украинизацию. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения, которые предусматривают план по мирному урегулированию конфликта. За все эти годы Украина не выполнила ни один пункт договора, если не считать объявленного в этом году перемирия, которое всё равно время от времени срывается. В последнее время украинские чиновники всё чаще говорят об уходе от Минских соглашений или об их редактировании.
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