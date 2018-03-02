«Боевики вели по ним огонь»: двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты по гуманитарному коридору

Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору, несмотря на то что экстремисты вели по ним огонь. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако кроме них за четыре дня гумпаузы, которую инициировала Россия, больше никому из района выйти не удалось. Как рассказали RT в правительственной армии САР, помимо обстрелов людей останавливают показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту. При этом в районе в ожидании беженцев постоянно дежурят бригады медиков. Как устроены гуманитарные коридоры и почему людям не удаётся воспользоваться ими — в материале RT.

Двое детей сумели вырваться из Восточной Гуты и добраться до постов сирийской армии, где им оказали необходимую помощь. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Ночью в 00 часов 25 минут к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям — мальчику и девочке. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Сейчас с ними работают медики и психологи», — цитирует ТАСС Золотухина.

Готовы к помощи

Эти дети стали первыми жителями района, которым удалось уйти от боевиков. Остальных же останавливают непрекращающийся обстрел и показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту.

«Мирные жители пытаются убежать оттуда через главную дорогу, которая ведёт к пропускному пункту через фермы. У вооружённых группировок есть свои пункты и окопы, через которые они ловят этих мирных жителей и сажают их в тюрьму. Мы с первого дня находимся в полной готовности для оказания помощи нашим братьям из Гуты», — рассказал RT военнослужащий правительственной армии.

Несмотря на это, в населённом пункте Мухайям аль-Вафедин, который находится рядом с Восточной Гутой, постоянно дежурят бригады медиков и развёрнут центр по приёму беженцев.

«Мы находимся здесь круглосуточно для оказания первой помощи выходящим из Восточной Гуты. Оборудованы амбулатории, работающие 24 часа в сутки. Подготовлены медицинские автомобили с бригадами врачей, обеспеченные современной аппаратурой и медикаментами», — подтвердил RT один из врачей.

Спасительные перерывы

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. 27 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что по поручению Владимира Путина в соответствии с резолюцией 2401 Совбеза ООН в Восточной Гуте были введены ежедневные гуманитарные паузы. Перерыв в военных действиях должен длиться пять часов: с 09:00 до 14:00.

Для выхода мирных жителей создан гуманитарный коридор, который связывает Восточную Гуту и Дамаск. Людей планируется направлять на временное проживание в населённый пункт Мухайям аль-Вафедин, где для этого созданы все условия. Как сообщили сирийские военные, правительство предоставило автобусы и «скорую помощь». Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают бойцы российской военной полиции и военнослужащие сирийской армии.

Сирийские машины скорой помощи ожидают эвакуации больных из Восточной Гуты

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Однако установленные гуманитарные паузы постоянно нарушаются боевиками. Они производят обстрел коридора. В пятницу, 2 марта, сирийские военные зафиксировали 37 выстрелов по коридору. Несмотря на провокации, армия САР соблюдает режим тишины.

Вопросы эффективности

Между тем в США отсутствие прогресса по деэскалации ситуации в регионе возложили на Россию. Так, официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт назвала организацию гуманитарного коридора смешной.

«Россия призвала к созданию так называемых гуманитарных коридоров, это просто смешно… Люди боятся, что, если они уйдут через коридор из Восточной Гуты, их заберут в армию, боятся, что они не смогут вернуться домой и даже погибнут», — сказала она.

Науэрт также заявила, что Россия «частично ответственна» за то, что режим прекращения огня в Восточной Гуте не соблюдается.

В МИД РФ в ответ на её выпады посоветовали США вспомнить их «эффективные» операции.

Ракка

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«Я считаю, что нужно комментировать вопросы эффективности в контексте зоны ответственности Соединённых Штатов Америки… Пример Ракки — хотелось бы послушать американскую сторону, как они оценивают эффективность проведения там операции. Там всё нормально?» — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

История эскалации

Отметим, что формально Восточная Гута относится к одной из зон деэскалации, организованных на территории Сирии. Однако на практике боевики, действующие в этом районе, не спешат выполнять взятые на себя обязательства и продолжают регулярно обстреливать позиции правительственных сил и Дамаск.

Летом 2017 года террористическая группировка «Файлак Ар-Рахман» присоединилась к режиму прекращения огня. Ещё раньше, в июле, соглашение о перемирии было подписано с другой террористической группировкой, действующей в пригороде Дамаска, — «Джейш аль-Ислам». По некоторым данным, в Восточной Гуте на момент подписания договора находилось около девяти тысяч боевиков — как «умеренных», так и экстремистски настроенных.

В июле 2017 года Москва и Дамаск выдвинули ультиматум, согласно которому все боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* должны в течение суток покинуть Восточную Гуту. В случае невыполнения этого условия сирийское правительство и российская сторона отказывались воздерживаться от ударов по формированиям, уличённым в сотрудничестве с данной группировкой. Это условие не было выполнено, и осенью 2017 года в Гуте против террористической группировки начались выступления местных жителей.

В последнее время активность группировок, базирующихся в Восточной Гуте, особенно возросла. В начале января боевики двинулись в наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА), им даже удалось окружить правительственную военную базу. Однако удержать позиции боевики не смогли: 8 января правительственная армия отбила базу.



* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.