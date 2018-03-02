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«Боевики вели по ним огонь»: двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты по гуманитарному коридору
02 марта 2018, 23:24 • 104 • В мире
Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору, несмотря на то что экстремисты вели по ним огонь. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако кроме них за четыре дня гумпаузы, которую инициировала Россия, больше никому из района выйти не удалось. Как рассказали RT в правительственной армии САР, помимо обстрелов людей останавливают показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту. При этом в районе в ожидании беженцев постоянно дежурят бригады медиков. Как устроены гуманитарные коридоры и почему людям не удаётся воспользоваться ими — в материале RT.
Во время обстрела в Восточной Гуте Reuters © Bassam Khabieh
Двое детей сумели вырваться из Восточной Гуты и добраться до постов сирийской армии, где им оказали необходимую помощь. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
Готовы к помощи
Эти дети стали первыми жителями района, которым удалось уйти от боевиков. Остальных же останавливают непрекращающийся обстрел и показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту.
Несмотря на это, в населённом пункте Мухайям аль-Вафедин, который находится рядом с Восточной Гутой, постоянно дежурят бригады медиков и развёрнут центр по приёму беженцев.
«Мы находимся здесь круглосуточно для оказания первой помощи выходящим из Восточной Гуты. Оборудованы амбулатории, работающие 24 часа в сутки. Подготовлены медицинские автомобили с бригадами врачей, обеспеченные современной аппаратурой и медикаментами», — подтвердил RT один из врачей.
Спасительные перерывы
Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. 27 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что по поручению Владимира Путина в соответствии с резолюцией 2401 Совбеза ООН в Восточной Гуте были введены ежедневные гуманитарные паузы. Перерыв в военных действиях должен длиться пять часов: с 09:00 до 14:00.
Для выхода мирных жителей создан гуманитарный коридор, который связывает Восточную Гуту и Дамаск. Людей планируется направлять на временное проживание в населённый пункт Мухайям аль-Вафедин, где для этого созданы все условия. Как сообщили сирийские военные, правительство предоставило автобусы и «скорую помощь». Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают бойцы российской военной полиции и военнослужащие сирийской армии.
Однако установленные гуманитарные паузы постоянно нарушаются боевиками. Они производят обстрел коридора. В пятницу, 2 марта, сирийские военные зафиксировали 37 выстрелов по коридору. Несмотря на провокации, армия САР соблюдает режим тишины.
Вопросы эффективности
Между тем в США отсутствие прогресса по деэскалации ситуации в регионе возложили на Россию. Так, официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт назвала организацию гуманитарного коридора смешной.
«Россия призвала к созданию так называемых гуманитарных коридоров, это просто смешно… Люди боятся, что, если они уйдут через коридор из Восточной Гуты, их заберут в армию, боятся, что они не смогут вернуться домой и даже погибнут», — сказала она.
Науэрт также заявила, что Россия «частично ответственна» за то, что режим прекращения огня в Восточной Гуте не соблюдается.
В МИД РФ в ответ на её выпады посоветовали США вспомнить их «эффективные» операции.
«Я считаю, что нужно комментировать вопросы эффективности в контексте зоны ответственности Соединённых Штатов Америки… Пример Ракки — хотелось бы послушать американскую сторону, как они оценивают эффективность проведения там операции. Там всё нормально?» — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
История эскалации
Отметим, что формально Восточная Гута относится к одной из зон деэскалации, организованных на территории Сирии. Однако на практике боевики, действующие в этом районе, не спешат выполнять взятые на себя обязательства и продолжают регулярно обстреливать позиции правительственных сил и Дамаск.
Летом 2017 года террористическая группировка «Файлак Ар-Рахман» присоединилась к режиму прекращения огня. Ещё раньше, в июле, соглашение о перемирии было подписано с другой террористической группировкой, действующей в пригороде Дамаска, — «Джейш аль-Ислам». По некоторым данным, в Восточной Гуте на момент подписания договора находилось около девяти тысяч боевиков — как «умеренных», так и экстремистски настроенных.
В июле 2017 года Москва и Дамаск выдвинули ультиматум, согласно которому все боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* должны в течение суток покинуть Восточную Гуту. В случае невыполнения этого условия сирийское правительство и российская сторона отказывались воздерживаться от ударов по формированиям, уличённым в сотрудничестве с данной группировкой. Это условие не было выполнено, и осенью 2017 года в Гуте против террористической группировки начались выступления местных жителей.
В последнее время активность группировок, базирующихся в Восточной Гуте, особенно возросла. В начале января боевики двинулись в наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА), им даже удалось окружить правительственную военную базу. Однако удержать позиции боевики не смогли: 8 января правительственная армия отбила базу.
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