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Боевики в упор расстреливают жителей Гуты в гуманитарном коридоре
10 марта 2018, 16:54 • 115 • В мире
Боевики расстреляли женщину с тремя детьми в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте.
Сейчас приходят тревожные сообщения о том, что творится в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте. Сегодня террористы открыли огонь по безоружным жителям, которые пытались покинуть Гуту.
Боевики хладкнокровно расстреляли женщину и троих детей, которые пытались выйти через гуманитарный коридор в поселении Джисрин. Как передает местное агентство Сана, это не единственная жертва.
Сейчас боевики удерживают безоружных и мирных жителей, пользуясь ими как щитом. Кроме того, они ежедневно ведут минометный обстрел, чтобы спровоцировать сирийских военнослужащих на передовых позициях.
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