Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Насилие в Америке повсюду, а оружие легко достать»: что известно о гибели залож...
Путин и КВН: как шутили о президенте в последнем выпуске
Не взлетим, так поплаваем: США озвучили новый план уничтожения России
В МВФ объяснили, зачем нужно повысить цены на газ для жителей Украины
Главная / В мире

Боевики в упор расстреливают жителей Гуты в гуманитарном коридоре

10 марта 2018, 16:54  •  115 • В мире
Боевики расстреляли женщину с тремя детьми в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте.
Сейчас приходят тревожные сообщения о том, что творится в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте. Сегодня террористы открыли огонь по безоружным жителям, которые пытались покинуть Гуту.
Боевики хладкнокровно расстреляли женщину и троих детей, которые пытались выйти через гуманитарный коридор в поселении Джисрин. Как передает местное агентство Сана, это не единственная жертва.
Сейчас боевики удерживают безоружных и мирных жителей, пользуясь ими как щитом. Кроме того, они ежедневно ведут минометный обстрел, чтобы спровоцировать сирийских военнослужащих на передовых позициях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
10 марта 2018, 13:39
Крадущийся тигр, колеблющийся биткойн: Популярная криптовалюта снова рухнула
10 марта 2018, 00:24
«Серьёзный вызов для США»: почему в НАТО заявили о военном превосходстве России в Европе
10 марта 2018, 16:54
Открытый вопрос: Европа будет ждать возвращения России в ЦЕРН

Загрузка...
10 марта 2018, 16:54
Туристы спасаются от вспышки холеры в Йемене
10 марта 2018, 19:54
«Сотрудничество по проектам продолжится»: почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН
10 марта 2018, 16:54
Пустили повилять хвостом: На Украине обсуждают статус аспиранта в НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
07 марта 2018, 01:09
Глава Нацразведки США предупредил Украину о грядущих беспорядках и досрочных выборах
04 марта 2018, 16:09
Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
06 марта 2018, 15:24
Не Mercedes, не BMW: Назван лучший автомобиль года в Европе
07 марта 2018, 07:39
Стокгольмский разгром
03 марта 2018, 22:24
Кондолиза Райс призвала руководство США заканчивать с "российским делом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.