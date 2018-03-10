Боевики в упор расстреливают жителей Гуты в гуманитарном коридоре

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Боевики расстреляли женщину с тремя детьми в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте.

Сейчас приходят тревожные сообщения о том, что творится в гуманитарном коридоре в Восточной Гуте. Сегодня террористы открыли огонь по безоружным жителям, которые пытались покинуть Гуту.

Боевики хладкнокровно расстреляли женщину и троих детей, которые пытались выйти через гуманитарный коридор в поселении Джисрин. Как передает местное агентство Сана, это не единственная жертва.

Сейчас боевики удерживают безоружных и мирных жителей, пользуясь ими как щитом. Кроме того, они ежедневно ведут минометный обстрел, чтобы спровоцировать сирийских военнослужащих на передовых позициях.