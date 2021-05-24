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Боевики в Сирии готовят инсценировку химической атаки. Есть факты

24 мая 2021, 00:05  •  29 • Политика
В Минобороны узнали о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии. Есть факты, указывающие на незаконную деятельность.
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов заявил, что перед выборами президента Сирии террористы готовят провокации. По всей видимости, реализуют план в провинции Идлиб. Добавим, о подобных планах сообщалось и ранее, а теперь Карпов дал конкретную информацию.
В воскресенье, 23 мая, боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* вместе с "Белыми касками" прибыли в район Джиср-эш-Шугур, доставив шесть ёмкостей. По всей видимости, в этих ёмкостях находится хлор, пояснил Карпов.
Представитель Минобороны России считает, что боевики могут готовить инсценировку химической атаки, а также её последствий, чтобы затем обвинить власти Сирии "в применении химического оружия против мирного населения".
Остаётся лишь добавить, что подобные провокации при участии "Белых касок" уже были. Однако мировое сообщество не замечает очевидного.
* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

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