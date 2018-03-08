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Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты

08 марта 2018, 14:09  •  152 • Политика

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 8 марта. /ТАСС/. Мирные жители Восточной Гуты присылают обращения в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщая о готовности покинуть район, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода, сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела... пункта пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Огонь ведется в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", - сказал он.

По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной. "За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять мирных жителей, есть разрушения", - отметил Золотухин.

"Гуманитарный коридор открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Им гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения", - добавил генерал.

"Стихийные волнения"

Золотухин также сообщил, что в связи с действиями боевиков в нескольких населенных пунктах Сирии зафиксированы волнения.

По его словам, действия боевиков вызвали "стихийные волнения в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума".

"Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам", - заявил он.

"Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", - заключил Золотухин.

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