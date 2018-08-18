«Боевики ушли, кого еще спонсировать?»: Захарова объяснила отказ США восстанавливать Сирию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США перенаправить $230 млн, выделенные на программы стабилизации в САР, на другие цели.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии. По ее словам, решение США перенаправить выделенные на программы стабилизации в САР $230 млн, понятно.

Боевики уже ушли из ряда регионов Сирии, «Белые каски», которые неоднократно подозревались в провокациях, также вывезены с территории.

«Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», - отметила Захарова.

Ранее в американском Госдепе заявили, что перенаправят $230 млн, предназначенные для восстановления Сирии, на другие цели.

В ведомстве отметили, что администрация США отказалась выделять средства на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске.