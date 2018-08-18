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«Боевики ушли, кого еще спонсировать?»: Захарова объяснила отказ США восстанавливать Сирию

18 августа 2018, 01:24  •  40 • В мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США перенаправить $230 млн, выделенные на программы стабилизации в САР, на другие цели.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии. По ее словам, решение США перенаправить выделенные на программы стабилизации в САР $230 млн, понятно.
Боевики уже ушли из ряда регионов Сирии, «Белые каски», которые неоднократно подозревались в провокациях, также вывезены с территории.
«Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», - отметила Захарова.
Ранее в американском Госдепе заявили, что перенаправят $230 млн, предназначенные для восстановления Сирии, на другие цели.
В ведомстве отметили, что администрация США отказалась выделять средства на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске.

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