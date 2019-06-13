Боевики уничтожены: ВКС России атаковали террористов в Идлибе

Российские самолеты Военно-космических сил (ВКС) нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

«В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», — цитирует РИА «Новости» заявление ведомства.

В министерстве добавили, что тесное сотрудничество российского и турецкого командований в Сирии в рамках борьбы с террористическими группировками будет продолжено.

Это произошло после того, как турецкое командование попросило российскую сторону о помощи в обеспечении безопасности военнослужащих и принятии ответных мер в отношении террористов. Отметим, что Анкара предоставила ВКС России координаты для атаки.

Ранее террористы-союзники «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России) напали на наблюдательный пост турецкой армии. Инцидент произошел, несмотря на то что днем ранее был установлен режим прекращения огня.

«Ночью 13 июня 2019 года террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб», — приводит ФАН слова сообщения Минобороны.

В ночь с 11 на 12 июня, по данным агентства, на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Об этом заявил руководитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Он отметил, передает РИА «Новости», что соглашение было достигнуто российской стороной совместно с турецкими военными. По данным Купчишина, после того как режим вступил в силу, существенно сократились обстрелы со стороны боевиков.

В настоящее время сирийские правительственные войска по-прежнему не контролируют Идлиб. Он остается последней провинцией в Сирии, которая находится под контролем террористов.

При этом Москва и Анкара пытаются отмежевать от них вооруженную оппозицию, но террористы продолжают устраивать провокации.

Ситуация в провинции обострилась несколько дней назад. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил 10 июня, что поблажек террористам не будет, и ситуация будет урегулирована.

«Главное то, что в соответствии с сочинским меморандумом достигнута договоренность о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), которая затем мимикрировала в зонтичную структуру «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в России)», — отметил Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что главную роль в этом должна сыграть турецкая армия в соответствии с договоренностью, заключенной между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он сказал, что в Москве считают, что это «необходимо сделать поскорее». Во-первых, идет время. Во-вторых, террористы не перестают устраивать провокации, атаковать и обстреливать позиции сирийской армии, населенные пункты, а также российскую военно-воздушную базу Хмеймим. По словам главы МИД, во время атак противники применяют ракетные системы залпового огня и беспилотники.

«Оставлять подобные выходки без жесткого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем», — пообещал российский министр, отметив, что «сочинский меморандум не представляет никакой индульгенции террористам».

За последние несколько дней боевики в Сирии активизировались. Так, 10 июня террористы напали на два блокпоста сирийской армии в районе Пальмиры. Тем не менее, правительственным войскам удалось отбить эти атаки, передает ФАН. Таким образом, боевики в результате столкновений понесли значительные потери, как в живой силе, так и технически.

В конце апреля ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб обострилась. Тогда общее количество жертв было более 1400 человек, из них около 400 — гражданские лица. Как сообщает ООН на 7 июня, из-за боевых действий на северо-западе Сирии с конца апреля погибло 160 гражданских лиц и более 300 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. В то же время Human Rights Watch и другие правозащитные организации считают, что Россия и Сирия используют в ходе операции в зоне деэскалации Идлиб запрещенные кассетные и фосфорные бомбы.