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Боевики украинских "добровольческих батальонов" начали террор населения Херсонской области
24 декабря 2018, 17:24 • 48 • В мире
Под предлогом введённого президентом Украины Петром Порошенко военного положения в приграничных с Россией регионах боевики украинских "добровольческих батальонов" терроризируют население Херсонской области.
В частности, в одном из пансионатов Генического района они устроили дебош, повредив имущество и украв технику. Как рассказал лидер крымско-татарской организации "Единство Крыма" и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев, жители области очень насторожены, они опасаются за свою безопасность.
Перед этим от террора военных пострадала его семья, оставшаяся жить в Геническом районе, представители радикальных батальонов захватили у неё пансионат и гостиницу.
Кроме того, на днях украинские военные заселились в пансионат в Геническом районе, о чём рассказал его директор Алексей Журавко. По его словам, под предлогом военного положения военные вломились в санаторий и устроили там дебош, повредив имущество и украв различную технику.
Такое сообщение публикует 24 декабря "РИА Новости".
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