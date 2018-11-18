Боевики убили 18 сирийских солдат под Сафсаром в Латакии

Печальные новости приходят из сирийской Латакии. Там в результате устроенного боевиками обстрела населенного пункта Сафсар погибло 18 военнослужащих армии арабской республики. Еще один армеец был ранен. Обо всем этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.