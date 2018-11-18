|
Боевики убили 18 сирийских солдат под Сафсаром в Латакии
18 ноября 2018, 03:39 • 67 • Политика
Печальные новости приходят из сирийской Латакии. Там в результате устроенного боевиками обстрела населенного пункта Сафсар погибло 18 военнослужащих армии арабской республики. Еще один армеец был ранен. Обо всем этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Кроме того, за минувшие сутки боевики трижды подвергли обстрелу пригороды второго по значимости города Сирии — Алеппо. Пригороды Хамы попали под обстрелы дважды.
Также боевики вели огонь в направлении населенного пункта Телль-Алуш на территории провинции Алеппо. В результате данного боестолкновения один военнослужащий Сирийской Арабской Армии был ранен.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
11 ноября 2018, 20:24
|
16 ноября 2018, 02:54
|
13 ноября 2018, 00:09
|
16 ноября 2018, 17:24
|
12 ноября 2018, 15:54
|
13 ноября 2018, 03:24
|
17 ноября 2018, 00:12