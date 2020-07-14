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Боевики совершили ошибку с русскими военными: В Сирии погремел мощный взрыв
14 июля 2020, 15:00 • 152 • Политика
В Сирии прогремел мощный взрыв. По данным военкоров, боевики совершили ошибку с русскими военными, которые патрулировали местность.
По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, российские военнослужащие получили лёгкие ранения при подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны. Также сообщается, что пострадали и члены турецкого патрульного экипажа.
По данным российского ведомства, террористы попытались подорвать российский экипаж во время совместного патрулирования с турецкими военными. Трое российских военных, получивших лёгкие ранения, уже доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Как отмечают военкоры Telegram-канала "Работайте, братья!", от серьёзных потерь спасла ошибка боевиков - несвоевременность приведения фугаса в действие.
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