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Боевики сложили оружие. Или нет? МВД Украины отчиталось о победе в Золотом, лидер "Азова" пока хранит молчание

28 октября 2019, 17:39  •  102 • Политика
МВД Украины отчиталось о победе в Золотом - говорят, что неподконтрольные отряды сложили оружие, лидер "Азова", ранее угрожавший президенту, пока хранит молчание.
О вывозе оружия украинских боевиков добровольческих отрядов из Золотого заявил заместитель главы полиции Украины Вадим Троян. Речь идет о боевиках, которые находятся на территории населенного пункта, но никому не подчиняются. О вывозе оружия представитель МВД Украины говорит на официальной странице министерства в Facebook.
По словам Трояна, решение о вывозе приняли сами боевики после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В офисе Зеленского также заявили, что боеприпасы и оружие изъяты и отправлены за пределы населенного пункта.
С другой стороны, глава батальона "Азов" Андрей Билецкий - именно его боевики находятся (или находились) в Золотом, ранее заявил, что хорошего разговора с Зеленским не получилось и подчиняться требованиям президента боевики не станут. Более того, он угрожал, что направит в Золотое от тысячи до 10 тысяч боевиков. А также добавлял, что отвод войск, на котором настаивает Зеленский, - это сдача позиций.
Новых заявлений по следам сообщений о сдаче оружия Билецкий не делал.

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