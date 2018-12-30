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Боевики "Исламского государства"* бегут из долины Евфрата
30 декабря 2018, 22:54 • 46 • В мире
В долине Евфрата наблюдается резкое отступление частей "Исламского государства"*.
Сторонники "Исламского государства"* бегут из населенных пунктов долины Евфрата. Их резкое и полное отступление вызвано непрекращающимися массированными авиаударами и артиллерийскими обстрелами международной коалиции, сообщает телеграм-канал Directorate 4.
По данным других СМИ, в результате такой военой операции уничтожаются абсолютно все здания, которые могут послужить укрытиями или опорными пунктами ИГ*. Сообщается, что "Сирийские демократические силы" не вступают в боевой контакт с ИГ*. Напомним, что их без поддержки в Сирии оставили власти США, заявившие о выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее они занимают уже оставленные руины.
Также некоторые СМИ публикуют информацию, что прикрывают отступающие отряды ИГ* завербованные выходцы с постсоветского пространства.
* Запрещённая в России организация
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