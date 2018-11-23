Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началом было убийство Кеннеди: Пушков о точке отсчета эпохи дезинформации
Щенка, сделавшего «кусь» британскому полисмену, выпустили из-под ареста
СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт
Россия призвала СММ ОБСЕ усилить мониторинг в Донбассе
Главная / В России

Боевики, причастные к убийству российских военных в Сирии, объявлены в международный розыск

23 ноября 2018, 11:54  •  121 • В России

Сотрудники Следственного комитета России продолжают расследование убийства 24 ноября 2015 года членами незаконных вооруженных формирований пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана СУ-24 М Константина Мурахтина.

"Следственные действия проводились на территории Сирии. В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. С достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам и помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова, получены другие важные доказательства", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Доказательства позволили вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых 9 граждан Сирии.

"Им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также в зависимости от степени участия каждого совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Указанные выше лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил представитель ведомства.

Следователи и военнослужащие проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

121
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 00:24
«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров из Вьетнама в живодёрстве
23 ноября 2018, 02:09
Украина меняет Конституцию. Верховная Рада проложила курс на НАТО
22 ноября 2018, 19:39
В преддверии Дня матери в Рогвардии прошла встреча сотрудниц ведомства

22 ноября 2018, 16:24
Путин попросил ОПК перестать выпускать болванки
23 ноября 2018, 00:24
За мелкое хулиганство: рэпера Хаски арестовали на 12 суток
22 ноября 2018, 16:24
Ушел из жизни начальник военной разведки Игорь Коробов, планировавший операции в Крыму и Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
17 ноября 2018, 21:09
«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.