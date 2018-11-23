Боевики, причастные к убийству российских военных в Сирии, объявлены в международный розыск

Сотрудники Следственного комитета России продолжают расследование убийства 24 ноября 2015 года членами незаконных вооруженных формирований пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана СУ-24 М Константина Мурахтина.

"Следственные действия проводились на территории Сирии. В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. С достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам и помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова, получены другие важные доказательства", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Доказательства позволили вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых 9 граждан Сирии.

"Им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также в зависимости от степени участия каждого совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Указанные выше лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил представитель ведомства.

Следователи и военнослужащие проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.