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Боевики превратили Харьков в концлагерь. Минобороны России рассказало о гуманитарной катастрофе

31 марта 2022, 00:00  •  130 • Политика
Украинские боевики превратили Харьков в настоящий концлагерь. Они не выпускают людей, но при этом не предоставляют им нормальных условий для жизни. В Минобороны России рассказали о гуманитарной катастрофе в Харькове.
В этом украинском городе сложилась самая тяжёлая ситуация, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что украинские военные и националисты объявили комендантский час. Во многих домах нет электричества и газа, в аптеках отсутствуют жизненно важные лекарства, а больницы обслуживают только людей в форме.
Магазины работают по два-три часа в день, но покупателей всё равно не наблюдается, так как у людей нет денег. На улицу выходят лишь женщины и старики. Мужчины сидят дома, боясь, что боевики заберут их и насильно запишут в отряды теробороны.
Россия ранее уже обращала внимание международного сообщества на то, что украинские боевики прикрываются мирными жителями и не дают им покидать города. Террористическую тактику националистов признала даже американская газета The Washington Post.

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