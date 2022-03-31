Боевики превратили Харьков в концлагерь. Минобороны России рассказало о гуманитарной катастрофе

Украинские боевики превратили Харьков в настоящий концлагерь. Они не выпускают людей, но при этом не предоставляют им нормальных условий для жизни. В Минобороны России рассказали о гуманитарной катастрофе в Харькове.

В этом украинском городе сложилась самая тяжёлая ситуация, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что украинские военные и националисты объявили комендантский час. Во многих домах нет электричества и газа, в аптеках отсутствуют жизненно важные лекарства, а больницы обслуживают только людей в форме.

Магазины работают по два-три часа в день, но покупателей всё равно не наблюдается, так как у людей нет денег. На улицу выходят лишь женщины и старики. Мужчины сидят дома, боясь, что боевики заберут их и насильно запишут в отряды теробороны.

Россия ранее уже обращала внимание международного сообщества на то, что украинские боевики прикрываются мирными жителями и не дают им покидать города. Террористическую тактику националистов признала даже американская газета The Washington Post.