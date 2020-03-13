Боевики недовольны – Зеленский сместил армейских «ястребов»

Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в Минобороны Украины, сменив армейских «ястребов» на людей, которые могут выполнить задачу по замирению в Донбассе.Об этом в эфире телеканала НТА с негодованием заявил основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий.Именно так боевик трактовал назначение на должность министра обороны Андрея Тарана, а также появление нового главы Министерства по делам ветеранов Сергея Бесараба.«Его (Тарана) роль в войне – это в первую очередь СЦКК, то есть, Центр совместного контроля с россиянами, то есть, это коннект с россиянами во время формального перемирия после первого «Минска», второго «Минска» и так далее.Тут можно говорить не о человеке, его армия не знает широко, тут можно говорить о тенденциях, которые этот человек собой олицетворяет. Он олицетворяет тенденции попытки поворота армейской машины, разведки, блока безопасности от противостояния с Россией до политики примирения, которую ведет фактически Зеленский.Вот, Таран, – точно такая же должность Бесараб на должности министра ветеранов – такие генералы, «генералы мира» я бы их назвал, они олицетворяют попытку разворота армии, потому что армия, безусловно, считает россиян врагами…Нужно заменить, условно говоря, понемногу менять боевые кадры на «кадры примирения». Много разговоров в армии ведется о том, что командиры бригад, которые считались инициативными, которые считаются боевыми командирами бригад, в ближайшее время будут понемногу меняться, отправляться на должности штабные и так далее, и тому подобное, заменяться на людей более инертных», – сокрушается Билецкий.