Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов

Боевики радикальных организаций в 2018 году освоили очень простой способ борьбы с авиацией США. Американские ВВС зафиксировали несколько сотен случаев, когда пилоты были временно ослеплены простыми лазерными указками. Пока эффективного метода борьбы с этим оружием ценой в считанные центы не придумано.

О новом способе борьбы радикальных исламских террористов с авиацией коалиции рассказало издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Центральном командовании ВВС США в Катаре. По данным газеты, только за последние семь месяцев в самых горячих точках планеты - Сирии, Ираке и Афганистане - лазерные указки были применены против боевых самолетов 350 раз. Для сравнения, за весь 2017 год во всех конфликтных зонах, где присутствуют ВВС США, такие указки были применены не более 400 раз.

Лазерная указка не способна сбить самолет, но временно лишить летчика зрения и, соответственно, способности нанести прицельный удар по позиции внизу ей по силам.

Американские военные признают опасность указок и то, что они создают помехи или на время нарушают зрение пилотов. И признают, что пока нет эффективного способа бороться с таким оружием ценой в несколько центов.