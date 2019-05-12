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Боевики напали на отель в Пакистане и заняли первый этаж здания

12 мая 2019, 01:09  •  27 • В мире
Боевики устроили перестрелку в центре пакистанского города.
Боевики напали на отель в портовом городе Гвадар в Пакистане, сообщает Reuters.
Отель Pearl Continental подвергся атаке ранним утром. Четыре вооружённых человека открыли огонь по зданию, кроме персонала в гостинце находись только пакистанские туристы.
Стоит отметить, что охрана отеля тоже была вооружена - в итоге завязался бой.
По информации издания, большая часть гостей были эвакуированы, но боевики при этом заняли первый этаж отеля.
Позднее здание окружили отряды полиции.
Район полностью заблокирован.
Пока нет информации о ликвидации боевиков, а также о пострадавших.

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