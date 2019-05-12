Боевики напали на отель в Пакистане и заняли первый этаж здания

Боевики напали на отель в портовом городе Гвадар в Пакистане, сообщает Reuters.

Отель Pearl Continental подвергся атаке ранним утром. Четыре вооружённых человека открыли огонь по зданию, кроме персонала в гостинце находись только пакистанские туристы.

Стоит отметить, что охрана отеля тоже была вооружена - в итоге завязался бой.

По информации издания, большая часть гостей были эвакуированы, но боевики при этом заняли первый этаж отеля.

Позднее здание окружили отряды полиции.

Район полностью заблокирован.

Пока нет информации о ликвидации боевиков, а также о пострадавших.