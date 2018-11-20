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Боевики нанесли удар по научному центру в Алеппо, двое погибших

20 ноября 2018, 04:24  •  28 • В мире
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко рассказал, что в понедельник по научно-исследовательскому центру в Алеппо был нанесен удар, в результате которого погибли два сирийских военных и семеро получили ранения.
Владимир Савченко рассказал, что в Алеппо прошла рабочая встреча с представителем комитета по делам беженцев. Российская сторона на этой встрече уточняла список необходимых вещей, которые понадобятся сирийским беженцам в связи с подготовкой к зимнему периоду в регионе.
Савченко также рассказал, что за минувшие сутки боевики дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Джубб-эль-Зарур провинции Латакия и совершили восемь обстрелов жилых кварталов северо-западной части города Алеппо.
«В результате обстрела квартала научно-исследовательского центра в Алеппо погибло двое и ранено семеро военнослужащих Вооруженных сил САР», - рассказал Савченко, его слова приводит ТАСС.

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