|
Боевики нанесли удар по научному центру в Алеппо, двое погибших
20 ноября 2018, 04:24 • 28 • В мире
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко рассказал, что в понедельник по научно-исследовательскому центру в Алеппо был нанесен удар, в результате которого погибли два сирийских военных и семеро получили ранения.
Владимир Савченко рассказал, что в Алеппо прошла рабочая встреча с представителем комитета по делам беженцев. Российская сторона на этой встрече уточняла список необходимых вещей, которые понадобятся сирийским беженцам в связи с подготовкой к зимнему периоду в регионе.
Савченко также рассказал, что за минувшие сутки боевики дважды обстреливали позиции Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Джубб-эль-Зарур провинции Латакия и совершили восемь обстрелов жилых кварталов северо-западной части города Алеппо.
«В результате обстрела квартала научно-исследовательского центра в Алеппо погибло двое и ранено семеро военнослужащих Вооруженных сил САР», - рассказал Савченко, его слова приводит ТАСС.
Подпишитесь на нас
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
14 ноября 2018, 05:24
|
14 ноября 2018, 19:54
|
19 ноября 2018, 01:39
|
17 ноября 2018, 04:55
|
18 ноября 2018, 08:24
|
13 ноября 2018, 19:39
|
18 ноября 2018, 13:24