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Боевики нанесли ракетный удар по Дамаску: Счет погибших и раненых идет на десятки

20 марта 2018, 23:54  •  39 • Политика
Несколько из выпущенных террористами ракет взорвались в историческом центре Дамаска - квартале Имара.
По сирийской столице Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате обстрела, учиненного антиправительственными боевиками, многие граждане Сирийской Арабской Республики были убиты и ранены.
По имеющимся на данный момент данным, в инциденте погибло как минимум 24 человека. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести.
По крайней мере несколько из выпущенных по сирийской столице ракет взорвались в ее историческом центре - квартале Имара.
Обо всем этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение полиции.

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