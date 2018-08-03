Боевики хорошо заплатят Европе, чтобы спастись от России

Если не считать курдские территории, то для оппозиции в Сирии не осталось места за исключением Идлиба. Правительственные силы вместе с российскими военными на днях завершили зачистку «колыбели революции» — так повстанцы называли провинцию Даръа, и это ознаменовало неизбежность скорого падения Идлиба.

В эту мухафазу стекались все, кого Дамаск выпускал из осаждаемых им районов. Боевики складывали оружие, договаривались о временном перемирии, и для них создавался коридор. По прибытии в Идлиб перемирие с ними заканчивалось, и они вновь становились полноценными врагами Башара Асада. Но этот статус до недавнего времени не особенно-то усложнял им жизнь. Все потому, что Идлиб был практически неприкосновенным. Связано это как с занятостью правительственной армии в других регионах, так и с политикой Турции на сирийском направлении. Анкара ворвалась в арабскую республику в качестве союзника оппозиционной Сирийской свободной армии, которая в последние годы полностью перекочевала в Идлиб и Алеппо. Турки всячески помогали этому формированию и раньше, но теперь они фактически застолбили за ним целую мухафазу. По периметру оппозиционных владений были расставлены турецкие посты, и всякое движение проасадовских сил в сторону антиправительственных боевиков было практически невозможно. Сейчас ситуация меняется.

Не так давно Россия создала для мирного населения коридор из Идлиба в Абу-аз-Зухур (другой вариант: «Абу-ад-Духур» — авт.), контролирующийся Дамаском. Связано это, во-первых, с общим планом возвращения беженцев в покинутые ими поселения. Во-вторых, на Идлиб планируется наступление Сирийской арабской армии и российских ВКС.

Вероятно, операция должна начаться скоро, так как даже Турция уже успела выстроить свои войска вдоль границы с Идлибом и Латакией. Но не только в Турции насторожились по поводу предстоящей кампании. Сами боевики, засевшие в Идлибе, встревожены больше всех остальных. У них, разумеется, есть на это причины — шансов выстоять у них нет. Видимо, осознав неизбежность поражения, повстанцы и террористы целыми бригадами пытаются сбежать из Сирии. Об этом сообщают иранские и сирийские СМИ, ссылаясь на неназванные источники как во властных кругах САР, так и среди оппозиции.

Наши источники в руководстве турецкой провинции Хатай сообщают, что в последние месяцы действительно наблюдается повышенная приграничная активность, однако это скорее всего связано с перемещением гражданского населения, во всяком случае, об организованном выходе каких-либо оппозиционных групп речи быть не может. «Ситуацию на границе контролирует турецкая армия, поэтому вероятность проникновения очень мала. Сейчас Турция, наоборот, заинтересована в возвращении сирийцев домой, поэтому так же ограничена программа приема беженцев», — заявил источник.

Подтверждают информацию иранские СМИ, которые сообщают, что боевики пытаются бежать не только в Турцию, но и Европу, при этом предлагая большие деньги за свое спасение.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что выехать из Сирии таким способом смогут немногие, преимущественно руководители различных группировок.

— В Идлибе ситуация всегда сильно отличалась от той, что была на востоке Сирии. Исламское государство* обладало большими финансовыми ресурсами только из-за того, что в захваченных им районах были большие запасы нефти. В Идлибе же у оппозиции и других сил возможность добывать и реализовывать нефть отсутствует. Это очень важный фактор, и за счет него можно делать выводы о финансовом состоянии той или иной группировки. Например, Джебхат-ан-Нусра** существует за счет финансирования со стороны Аль-Каиды*** и связанных с ней структур. По некоторым данным, Аль-Каида потратила более ста миллионов долларов на свои сирийские проекты. Очевидно, что значительная часть от этих средств доставалась отдельным людям, на которых возлагалась обязанность распределять полученные средства. В последнее время Аль-Каида дистанцируется от Сирии, из-за этого большое количество группировок в Идлибе резко утратило свою ценность. Люди уходят туда, где платят или туда, где безопаснее. Другие группы существуют за счет мирного населения, которое облагается налогами. Суммы никак не зафиксированы, поэтому сборщики вольны устанавливать их сами в зависимости от ситуации. В таких условиях сложно создать эффективную модель финансирования или налогообложения, поэтому экономический потенциал всех оппозиционных и террористических групп Идлиба очень ограничен. Очевидно, что с финансовой точки зрения, это серьезные ограничения для реализации такого проекта, как незаконное перемещение большого числа людей за границу. К тому же сейчас европейские страны озабочены проблемой мигрантов, как никогда раньше. По этой причине будет повышенное внимание к каждому беженцу из Сирии.

Никто не хочет наплыва потенциально опасных мигрантов, привыкших к войне и спавших с оружием в руках. Возможно, речь идет о сотне, максимум трех сотнях повстанцев, которым будет дана возможность попасть в Европу. Еще некоторое количество рядовых членов сможет выехать за границу под видом беженцев.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

*** Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена