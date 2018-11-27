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Боевики из Идлиба обстреляли Хаму и Латакию

27 ноября 2018, 02:09  •  56 • Политика
За минувшие стуки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал ряд обстрелов в провинциях Хама и Латакия. Все они организованы боевиками из идлибской зоны деэскалации.
О ситуации в Сирии рассказал руководитель Центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Он отметил, что боевики из Идлиба обстреляли населенный Мхард в Хаме и поселения Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик в Латакии.
Сделано это было несмотря на формально действующий между джихадистами и правительственными войсками режим прекращения огня.
Ранее, напомним, МИД России осудил действия боевиков и примкнувших к ним активистов «Белых касок», обстрелявших мирные кварталы города Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Россия потребовала от ООН и ОЗХО незамедлительно начать расследование инцидента и выслать в Сирию своих экспертов.

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