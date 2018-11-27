Боевики из Идлиба обстреляли Хаму и Латакию

За минувшие стуки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал ряд обстрелов в провинциях Хама и Латакия. Все они организованы боевиками из идлибской зоны деэскалации.

О ситуации в Сирии рассказал руководитель Центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Он отметил, что боевики из Идлиба обстреляли населенный Мхард в Хаме и поселения Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик в Латакии.

Сделано это было несмотря на формально действующий между джихадистами и правительственными войсками режим прекращения огня.

Ранее, напомним, МИД России осудил действия боевиков и примкнувших к ним активистов «Белых касок», обстрелявших мирные кварталы города Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Россия потребовала от ООН и ОЗХО незамедлительно начать расследование инцидента и выслать в Сирию своих экспертов.