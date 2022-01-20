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«Боевики из группировки 3R»: посол назвал причастных к убийству российских журналистов в ЦАР

20 января 2022, 10:50  •  158 • В мире
Члены незаконного вооружённого формирования 3R, по предварительной версии, организовали нападение, в результате которого в июле 2018 года были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Ранее в СК указывали, что обстоятельства произошедшего указывают на совершение убийства с целью грабежа лицами, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений. Боевики 3R также причастны к гибели в мае 2020 года российских инструкторов, помогавших войскам ЦАР.
 
Цветы у фотографий погибших в ЦАР журналистов: Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля возле Дома журналистов в Москве РИА Новости © Евгения Новоженина
 

Трое российских журналистов в Центрально-Африканской Республике летом 2018 года были убиты боевиками из группировки 3R. Об этом заявил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости.

«Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — сказал он.

Дипломат напомнил, что журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R», — подчеркнул Бикантов.

По его словам, в декабре 2020 года столица ЦАР Банги подверглась нападению со стороны 3R и других бандитских группировок, в результате чего погибли множество мирных жителей, но захватить город им не удалось.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — пояснил дипломат.

Группировка 3R, название которой является аббревиатурой трёх французских слов, начинающихся на букву R (Retour, Réclamation et Réhabilitation — возвращение, возмещение и реабилитация), считается одним из наиболее боеспособных вооружённых формирований в ЦАР. В основном её членами являются представители народности фулани.

Так, в конце 2020 года боевики 3R входили в повстанческую коалицию, которая пыталась свергнуть президента Фостена-Арканжа Туадера и не допустить его переизбрания. Кроме того, в мае того года они оказались причастны к гибели трёх российских инструкторов.

Россияне стали жертвами минирования дороги в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР. 28 мая были подорваны две машины полиции, в результате чего также погибли двое сотрудников правоохранительных органов республики, ещё пять человек получили ранения.

  • AFP
  • © Marco Longari

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги назвал произошедшее «преступным актом». В свою очередь занимавший в тот момент должность посла РФ в ЦАР Владимир Титоренко рассказал, что российские инструкторы помогали правительственным войскам в борьбе с боевиками, в районе на стыке границ ЦАР, Чада и Камеруна.

«Боевики из группировки 3R пытались отбить «дорогу жизни», — сказал Титоренко, подчеркнув, что по ней в Банги поставляются основные объёмы продовольствия, потребительских товаров и медикаментов.

Убийство российских журналистов

31 июля 2018 года стало известно о гибели журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.

В СМИ появлялась информация, что журналистов атаковали десять человек в тюрбанах, «говоривших по-арабски».

Россияне находились в ЦАР по заказу интернет-проекта «Центр управления расследованиями», который предложил им снять документальный фильм на территории республики, которая входит «в десятку наиболее опасных стран мира». В августе 2018-го ЦУР, осуществлявший свою деятельность на средства, полученные от Михаила Ходорковского, был закрыт.

Российскими следователями было установлено, что они прибыли в Банги 28 июля 2018 года по туристическим визам. В столице ЦАР они при посредничестве «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране.

Вечером 30 июля россияне направлялись в сторону города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. При этом местные военные предупреждали их об опасности ночной поездки, однако от предложения переночевать в городе они отказались.

Позднее машина с россиянами была остановлена «группой неизвестных темнокожих вооружённых людей», которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. Получив отказ, преступники расстреляли журналистов, водителю удалось скрыться.

В СК подчёркивали, что обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа лицами, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера также указывал, что республиканское правительство прилагает все усилия для тщательного расследования произошедшего.

Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет добиваться, чтобы расследование убийства журналистов в ЦАР было завершено.

«Это жуткая совершенно трагедия, мы будем добиваться, чтобы расследование было доведено до конца», — говорил он.

Глава внешнеполитического ведомства также призывал россиян, особенно журналистов, указывать при планировании поездок в горячие точки в запросе на визу цели, соответствующие реальным.

«В горячих точках лучше работать, максимально уведомляя российское государство, чтобы мы знали, где наши люди могут появиться. Призываю рассмотреть возможности к этому для того, чтобы быть в большей безопасности», — подчёркивал Лавров.

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