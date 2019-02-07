Боевики ИГИЛ пытались занять позиции на западном берегу Евфрата - источник

Армия Асада ликвидировала 11 боевиков при попытке перебраться через Евфрат.

Как пишет специализирующийся на горячих точках канал Directorate 4, сторонники ИГИЛ* были заблокированы "Сирийскими демократическими силами" при попытке занять западный берег Евфрата.

Джихадисты хотели уйти в так называемую сирийскую пустыню.

Из населенного пункта Багуз Фукани боевики решили переправиться через Евфрат в расположенный напротив и подконтрольный официальному Дамаску населенный пункт Абу-Камаль.

Эти попытки предпринимаются группировкой уже несколько дней.

По неподтвержденным сообщениям СМИ, 4 февраля сирийские военные прибегли к помощи ВКС для нанесения ударов по джихадистам, которые были близки к населённому пункту Абу Камалю.

Во время последней вылазки армия Асада устроила засаду прямо на воде и ликвидировала 11 боевиков.

*Запрещенная в России организация