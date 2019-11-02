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Боевики ИГИЛ подтвердили смерть аль-Багдади, избрав нового главаря - СМИ
02 ноября 2019, 14:39 • 75 • В мире
Террористы выбрали в главари новую персону. Как сообщает информагентство AMAQ, новым главой террористов объявлен Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Новость об избрании преемника фактически подтверждает смерть прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади, пишет AFP.
Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) избрали преемника Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает близкое к ИГ информационное агентство AMAQ, новым лидером террористической группировки стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Курачи.
Как пишут СМИ, избрание нового главаря подтверждает смерть прежнего лидера, о чём ранее заявляла американская сторона.
Также, передаёт Reuters, стало известно, что вместе с лидером ИГИЛ была ликвидирована и правая рука аль-Багдади - Абу аль-Хасан аль-Мухаджир.
Напомним, что о смерти первого заместителя аль-Багдади, а затем и самого главаря ранее сообщал президент США Дональд Трамп. По его словам, лидера террористов обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.
На брифинге представителя Пентагона 31 октября стало известно, что Абу Бакр аль-Багдади взорвал пояс смертника до захвата американскими военными, с ним погибло двое детей. Пентагон также опубликовал видео операции.
В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера "Исламского государства" в сирийском Идлибе.
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