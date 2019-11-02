Боевики ИГИЛ подтвердили смерть аль-Багдади, избрав нового главаря - СМИ

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) избрали преемника Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает близкое к ИГ информационное агентство AMAQ, новым лидером террористической группировки стал Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Курачи.

Как пишут СМИ, избрание нового главаря подтверждает смерть прежнего лидера, о чём ранее заявляла американская сторона.

Также, передаёт Reuters, стало известно, что вместе с лидером ИГИЛ была ликвидирована и правая рука аль-Багдади - Абу аль-Хасан аль-Мухаджир.

Напомним, что о смерти первого заместителя аль-Багдади, а затем и самого главаря ранее сообщал президент США Дональд Трамп. По его словам, лидера террористов обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

На брифинге представителя Пентагона 31 октября стало известно, что Абу Бакр аль-Багдади взорвал пояс смертника до захвата американскими военными, с ним погибло двое детей. Пентагон также опубликовал видео операции.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера "Исламского государства" в сирийском Идлибе.