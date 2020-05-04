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Боевики ИГИЛ* организовали бунт в сирийской тюрьме, пишет WarJournal. При чём здесь США?

04 мая 2020, 13:10  •  111 • Политика
По информации WarJournal, боевики ИГИЛ в Сирии предприняли бунт на территории тюрьмы в Хасеке. И актуальным здесь становится вопрос: при чём здесь США?
Источники сообщают об очередной попытке бунта в тюрьме на территории сирийского города Хасеке. Собственно, бунт уже вспыхнул, настаивают авторы канала WarJournal, отмечая, что основной контингент тюрьмы - это боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).
"В районе тюрьмы замечены интенсивные полёты вертолётов и БПЛА ВВС США", - добавляют авторы сообщения со ссылкой на источники.
Ранее "Российская газета" писала, что Центральное командование ВС США передало контролирующим северо-восток САР оппозиционным "Сирийским демократическим силам" (СДС) от имени международной антиигиловской коалиции партию оборудования для борьбы с COVID-19 на сумму 1,2 миллиона долларов. Однако и здесь есть "но"... Оборудованием оказались не только медицинские средства, но и спецсредства для подавления бунтов - маски, палки и щиты. Такая, мягко говоря, странная в рамках борьбы с новым коронавирусом "гуманитарная помощь" далеко не случайна - из тюрьмы для захваченных боевиков ИГИЛ в том же Хасеке в конце марта уже была совершена попытка массового побега заключённых. До этого подобные инциденты происходили и в других центрах содержания, а новые бунты, похоже, не заставят себя ждать, добавляли журналисты. Сегодня мы вынуждены констатировать, что так оно и есть.
Между тем, WarJournal добавляют, что подразделения "Сирийских демократических сил" стягиваются к тюрьме в Хасеке, где заключённые предприняли попытку бунта.
*ИГИЛ, Исламское государство - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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