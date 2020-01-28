Боевики готовят постановочную "атаку ВКС России" в Сирии с запрещёнными боеприпасами

По сведениям разведки, главари террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) готовятся в конце января подготовить постановочный видеорепортаж, который будет изображать якобы "результаты" нанесения ВКС РФ авиаудара по мирным гражданам. В ходе провокации будут использованы запрещённые средства поражения.

По имеющимся данным, боевики выбрали для этого здание местной школы. Подготовлено около 25 детей, родителям которых боевики пообещали вознаграждение по 100 долларов США.

Для участия в провокационных съёмках командование боевиков пригласило сотрудников враждебных легитимному правительству Сирии телеканалов и информагентств. Среди них Al Jazeera и Orient news.