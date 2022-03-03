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Боевики «Азова» взяли в заложники десятки жителей Мариуполя: женщины и дети заперты в школе, которую минируют

03 марта 2022, 05:05  •  87 • Украина

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

В результате контрбатарейного огня артиллерийскими подразделениями НМ ДНР уничтожена большая часть артиллерии 56-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригады.

С начала текущих суток противник 12 раз открывал огонь по нашей территории с применением 120-мм миномётов, вооружения БМП, а также различных гранатомётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов Республики.

В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое граждан получили ранения. Поврежден один жилой дом.

Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВСУ.

Подразделений Народной Милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Националистические формирования оказывают активное сопротивление, располагая свои орудия вблизи жилых домов.

По полученной оперативной информации, в городе Мариуполь, на территории завода «Азов-Сталь», командиром отдельного отряда специального назначения «Азов» 12-й брон Национальной гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей.

С этой целью на территорию завода «Азов-Сталь» завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику.

В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии.


В подвале и помещениях школы № 34 по улице Гастело, д.17 принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети.

В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам.

По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская, д.7 боевики из подразделения «Азов» приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами.

В связи с растущим количеством военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и перешедших на сторону ДНР в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, Уполномоченным по правам человека в ДНР созданы «Горячие» линии, которые принимают звонки от матерей и жен военнослужащих ВСУ.

Матери и жены украинских солдат могут обратиться по следующим вопросам:

— узнать о судьбах своих близких;
— уточнить состояние их здоровья;
— получить возможность связи с ними.

Номера телефонов «горячих» линий: +38 (071) 301–73–52 и +38 (071) 404–69–29.

Также можно направить вопросы по адресу электронной почты: [email protected]

Обращаюсь к украинским солдатам и сержантам! Вы также как и ваши братья можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов.

Офицеры украинской армии! Вы обязаны сохранить жизни своих подчиненных, примите единственное правильное решение. Сложите оружие и уходите домой!

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