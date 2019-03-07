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Боевик "Исламского государства"* из России рассказал о том, как попал к джихадистам

07 марта 2019, 04:54  •  79 • В мире
Выходец из России, воевавший за ИГ*, рассказал, как оказался на территории САР.
Среди сдавшихся Сирийским демократическим силам (СДС) боевиков ИГ* из населённого пункта Багуз-Фукани обнаружен выходец из России. Канал WarJournal опубликовал с ним короткое интервью.
Мужчина сдался вместе с тремя сыновьями, также воевавшими за джихадистов. Боевик попал на территорию Сирии через турецкий город Газиантеп четыре года назад.
Приехал он в Сирию со всей семьёй - женой, её матерью и детьми. Сейчас женщины и четыре младших ребёнка боевика находятся на территории России. Они уехали раньше, до того момента, когда данные позиции "Исламского государства"* были полностью окружены СДС.
* - Запрещённая в России организация

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