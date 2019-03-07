Боевик "Исламского государства"* из России рассказал о том, как попал к джихадистам

Среди сдавшихся Сирийским демократическим силам (СДС) боевиков ИГ* из населённого пункта Багуз-Фукани обнаружен выходец из России. Канал WarJournal опубликовал с ним короткое интервью.

Мужчина сдался вместе с тремя сыновьями, также воевавшими за джихадистов. Боевик попал на территорию Сирии через турецкий город Газиантеп четыре года назад.

Приехал он в Сирию со всей семьёй - женой, её матерью и детьми. Сейчас женщины и четыре младших ребёнка боевика находятся на территории России. Они уехали раньше, до того момента, когда данные позиции "Исламского государства"* были полностью окружены СДС.

* - Запрещённая в России организация