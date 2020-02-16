Боевая устойчивость подводных стратегических сил России • 109 • Аналитика

Данной теме на «ВО» посвящены статьи Андрея из Челябинска. И хотя он сам о себе говорил, что в вопросах строительства подводного флота он не профессионал, но многочисленные бестолковые комментарии к его статьям, а также отсутствие отклика собственным мыслям в государственной военной политике позволяют мне высказать и собственное суждение про вопросу темы.



Я уже неоднократно говорил, что вывод российских РПКСН во внутренние воды (в Ладожское, Онежское озера, на Каспий и, возможно, на Байкал) — это лучший способ обеспечения боевой устойчивости подводных стратегических сил России. Странно то, что другие (как обыватели, так и компетентные структуры) никак не желают обозначить этот вопрос сначала на теоретическом уровне, а затем воплотить это в жизнь. Ведь если перевести "Кальмары" и "Дельфины" в Ладогу, Онегу или на Каспий, то, безусловно, снимается вопрос о возможности их потопления силами ПЛО НАТО как со стороны их ВВС, так и надводного и подводного флота. Некоторый риск работы самолетов ПЛО НАТО может быть нейтрализован работой наших ВВС.







Странно и то, что "диванные аналитики" вроде меня, точно обозначая проблему в ВС РФ, зачастую не предлагают технически и экономически доступный вариант устранения проблемы.



Состояние подводной части российской триады СЯС таково, что она (эта часть) явно не сумеет нанести ответный удар по территории потенциального противника. Как неоднократно указывалось в СМИ, в том числе в статьях уважаемого Андрея из Челябинска, с утратой "бастионов" в Баренцевом и Охотском морях боевое дежурство наших РПКСН стало даже не игрой в кошки-мышки, а просто бесполезным занятием. Причина в этом то, что с выхода на нашего РПКСН на дежурство начинается последовательное ведение этого РПКСН вражеской подлодкой (которых сейчас количественно вполне достаточно для предотвращения ответного подводного удара России по территории США). Поэтому правильно сказать то, что боевая устойчивость отечественных подводных сил сейчас стремится к нулю.



Ка исправить эту ситуацию в условиях: 1) недостатка денежных средств для строительства должного количества и качества подводных стратегических ракетоносцев; 2) недостатка мест их базирования; 3) абсолютного господства вражеских сил ПЛО в акваториях Баренцева моря и Камчатки?



Ответ: перевести часть отечественных РПКСН во внутренние воды России. Благо они это географически, экономически и океанографически позволяют.



Для перевода РПКСН во внутренние воды необходимо построить базы в акваториях глубиной не менее 70 м. Перечисленные водоемы это имеют. Так, глубины Ладожского и Онежского озер — как раз 70—80 метров. Это оптимальная глубина для обеспечения незаметности подлодок в акустических полях. Глубины северной части Каспия — от 10 до 200 м. А если надо глубже, то есть Дербентская впадина глубиной 788 м.



Для проводки во внутренние воды нужны внутренние водные пути. Это река Волга и Беломоро-Балтийский канал. Если Волга достаточна для перемещения РПКСН, то для канала следует поднять уровень воды системой шлюзования. Это маловато, но РПКСН в надводном положении сумеет пройти. То есть Беломорканал реконструировать для целей проводки подлодок не надо.



Второй вопрос — дальность ракет на РПКСН "Дельфин" и "Кальмар". Дальность — 11 тыс. км. Этого достаточно для того, чтобы пробить всю территорию США из вод Кольского полуострова, но не хватает для работы из Каспия. Тем не менее, повысить дальность боеголовок ракет Р-29 возможно путем снижения их боевой нагрузки переводом из многоблочной в моноблочную (боеголовка станет частично-орбитальной).



Частично-орбитальные стратегические ядерные ракеты одно время были запрещены международными договорами, но теперь этот запрет не действует. Хотя отчасти в качестве запрета может выступать договор о запрещении размещения оружия в космосе и околоземном пространстве. Но в нынешних условиях (когда США плюют на договоры с Россией) этот договор можно толковать в свою (российскую) пользу.



Среди "плюсов" размещения РПКСН во внутренних водах есть и то, что дальнейшая разработка новых РПКСН и ракет для них может осуществляться без оглядки на такие моменты, как вражеские ударные подводные лодки, корабли, самолеты и вертолеты ПЛО НАТО. То есть не надо обеспечивать РПКСН системами снижения заметности в физических полях, системами противоторпедной защиты.



Что касается возможного недовольства (а то и противодействия других, сопредельных стран по Каспию (по Ладожскому и Онежскому озерам сопредельных стран нет), то недовольство этих стран следует или игнорировать, или нейтрализовывать, что вполне возможно, учитывая их невысокий военный и политический потенциал. Но, скорее всего, эти страны (соседи по Каспию — Казахстан, Азербайджан, Туркмения) просто ограничатся соответствующими заявлениями своих МИД.



Разумеется, есть вероятность (минимальная) того, что в случае, если РПКСН России окажутся во внутренних водах России, то США также переведут часть своих РПКСН в Великие озера. Но это вряд ли произойдет по причине того, что их подводным стратегическим силам наш ВМФ совершенно не угрожает. Наш ВМФ, к сожалению, не угрожает потому, что прорваться с возможностью удара по подлодкам "Огайо" ни к Норфолку, ни к Эверетту сейчас ни "Щуки-Б", ни "Ясень" (единственный) не смогут, не говоря уже о надводных силах. Исторически были случаи боевого дежурства наших ПЛ вблизи Эверетта, но не факт, что они сами не были в этот момент "в прицеле" "Лос-Анджелесов". Поэтому от перевода американских РПКСН в Великие озера безопасность России не увеличится и не уменьшится.







В настоящее время повышается вероятность ядерного конфликта США и России. Эта вероятность будет расти в связи с иррациональным стремлением "глубинного государства" США закрепить свое мировое господство, в том числе путем разгрома потенциальных противников. Считаю, что мирное развитие России в дальнейшем предоставит ей снова если не положение сверхдержавы, то положение предельно богатого густонаселенного государства. Этому способствует постепенное ослабление значимости морских путей для экономического оборота в пользу виртуальной экономики, потепление климата в России при ухудшении климата в большинстве иных стран. Чтобы предотвратить такой сценарий, элиты США в течение всего 21 века будут «гнобить» Россию и Китай в целях их либо экономического и политического подчинения (с вывозом прибавочной стоимости оттуда к себе), либо, в случае неподчинения, будут стремиться нанести военное поражение России или Китаю (скорее всего, по очереди, путем дипломатии нейтрализовав одну из этих стран и разгромив вторую; после разгрома произойдет работа с нейтрализованной страной — так работала Пруссия в 19 веке). Именно слабость России в вопросах экономики и технологий по сравнению с США в части подводной составляющей СЯС обусловливает необходимость размещения российских РПКСН в ее внутренних водах.



Соответственно, необходимость предотвращения военного поражения России обусловлена нуждой в обеспечении благоприятных экономических условий развития народа. А благоприятные экономические условия развития, в свою очередь, обусловлены политическими и военными гарантиями. Среди них — возможность нанесения противнику ответного ракетно-ядерного удара. Лучшим вариантом является удар подводных сил. Не буду говорить о том, что Россия сейчас экономически очень слаба для того, чтобы противостоять подводным силам США на равных. Это вопросы экономики и технологий. Если советское наследие иссякнет: проблемы космических программ России



Что будет в случае реализации данной идеи? Конечно, вывод во внутренние воды России РПКСН "Борей" и их модификаций невозможен по причине малой дальности ракет "Булава". Хотя и вариант с размещением некоторого количестве "Бореев", например в Каспии, возможен для создания вероятности удара по странам НАТО в Европе. Это оправдано: ведь держат же в Ирландском море и Бискайском заливе свои РПКСН Великобритания и Франция. И направлены они против России. Было бы странно не иметь оружия против Англии и Франции у условиях, когда они «целят» против нас.



Размещение российских РПКСН в Ладоге, Онеге или на Каспии позволит экипажам подводных лодок спокойно нести дежурство, не проводя противолодочных маневров, не опасаясь глубинных бомб и торпед. НАТО будет понимать, что в случае внезапного ракетно-ядерного удара по России невозможно будет избежать ответного удара по их городам (чего не скажешь о наземной части СЯС, которая будет уничтожена внезапным ударом за полчаса). Соответственно, при наличии несокрушимых подводных СЯС Россия сможет мирным способом восстановить свое благосостояние и мировое значение. Данной теме на «ВО» посвящены статьи Андрея из Челябинска. И хотя он сам о себе говорил, что в вопросах строительства подводного флота он не профессионал, но многочисленные бестолковые комментарии к его статьям, а также отсутствие отклика собственным мыслям в государственной военной политике позволяют мне высказать и собственное суждение про вопросу темы.Я уже неоднократно говорил, что вывод российских РПКСН во внутренние воды (в Ладожское, Онежское озера, на Каспий и, возможно, на Байкал) — это лучший способ обеспечения боевой устойчивости подводных стратегических сил России. Странно то, что другие (как обыватели, так и компетентные структуры) никак не желают обозначить этот вопрос сначала на теоретическом уровне, а затем воплотить это в жизнь. Ведь если перевести "Кальмары" и "Дельфины" в Ладогу, Онегу или на Каспий, то, безусловно, снимается вопрос о возможности их потопления силами ПЛО НАТО как со стороны их ВВС, так и надводного и подводного флота. Некоторый риск работы самолетов ПЛО НАТО может быть нейтрализован работой наших ВВС.Странно и то, что "диванные аналитики" вроде меня, точно обозначая проблему в ВС РФ, зачастую не предлагают технически и экономически доступный вариант устранения проблемы.Состояние подводной части российской триады СЯС таково, что она (эта часть) явно не сумеет нанести ответный удар по территории потенциального противника. Как неоднократно указывалось в СМИ, в том числе в статьях уважаемого Андрея из Челябинска, с утратой "бастионов" в Баренцевом и Охотском морях боевое дежурство наших РПКСН стало даже не игрой в кошки-мышки, а просто бесполезным занятием. Причина в этом то, что с выхода на нашего РПКСН на дежурство начинается последовательное ведение этого РПКСН вражеской подлодкой (которых сейчас количественно вполне достаточно для предотвращения ответного подводного удара России по территории США). Поэтому правильно сказать то, что боевая устойчивость отечественных подводных сил сейчас стремится к нулю.Ка исправить эту ситуацию в условиях: 1) недостатка денежных средств для строительства должного количества и качества подводных стратегических ракетоносцев; 2) недостатка мест их базирования; 3) абсолютного господства вражеских сил ПЛО в акваториях Баренцева моря и Камчатки?Ответ: перевести часть отечественных РПКСН во внутренние воды России. Благо они это географически, экономически и океанографически позволяют.Для перевода РПКСН во внутренние воды необходимо построить базы в акваториях глубиной не менее 70 м. Перечисленные водоемы это имеют. Так, глубины Ладожского и Онежского озер — как раз 70—80 метров. Это оптимальная глубина для обеспечения незаметности подлодок в акустических полях. Глубины северной части Каспия — от 10 до 200 м. А если надо глубже, то есть Дербентская впадина глубиной 788 м.Для проводки во внутренние воды нужны внутренние водные пути. Это река Волга и Беломоро-Балтийский канал. Если Волга достаточна для перемещения РПКСН, то для канала следует поднять уровень воды системой шлюзования. Это маловато, но РПКСН в надводном положении сумеет пройти. То есть Беломорканал реконструировать для целей проводки подлодок не надо.Второй вопрос — дальность ракет на РПКСН "Дельфин" и "Кальмар". Дальность — 11 тыс. км. Этого достаточно для того, чтобы пробить всю территорию США из вод Кольского полуострова, но не хватает для работы из Каспия. Тем не менее, повысить дальность боеголовок ракет Р-29 возможно путем снижения их боевой нагрузки переводом из многоблочной в моноблочную (боеголовка станет частично-орбитальной).Частично-орбитальные стратегические ядерные ракеты одно время были запрещены международными договорами, но теперь этот запрет не действует. Хотя отчасти в качестве запрета может выступать договор о запрещении размещения оружия в космосе и околоземном пространстве. Но в нынешних условиях (когда США плюют на договоры с Россией) этот договор можно толковать в свою (российскую) пользу.Среди "плюсов" размещения РПКСН во внутренних водах есть и то, что дальнейшая разработка новых РПКСН и ракет для них может осуществляться без оглядки на такие моменты, как вражеские ударные подводные лодки, корабли, самолеты и вертолеты ПЛО НАТО. То есть не надо обеспечивать РПКСН системами снижения заметности в физических полях, системами противоторпедной защиты.Что касается возможного недовольства (а то и противодействия других, сопредельных стран по Каспию (по Ладожскому и Онежскому озерам сопредельных стран нет), то недовольство этих стран следует или игнорировать, или нейтрализовывать, что вполне возможно, учитывая их невысокий военный и политический потенциал. Но, скорее всего, эти страны (соседи по Каспию — Казахстан, Азербайджан, Туркмения) просто ограничатся соответствующими заявлениями своих МИД.Разумеется, есть вероятность (минимальная) того, что в случае, если РПКСН России окажутся во внутренних водах России, то США также переведут часть своих РПКСН в Великие озера. Но это вряд ли произойдет по причине того, что их подводным стратегическим силам наш ВМФ совершенно не угрожает. Наш ВМФ, к сожалению, не угрожает потому, что прорваться с возможностью удара по подлодкам "Огайо" ни к Норфолку, ни к Эверетту сейчас ни "Щуки-Б", ни "Ясень" (единственный) не смогут, не говоря уже о надводных силах. Исторически были случаи боевого дежурства наших ПЛ вблизи Эверетта, но не факт, что они сами не были в этот момент "в прицеле" "Лос-Анджелесов". Поэтому от перевода американских РПКСН в Великие озера безопасность России не увеличится и не уменьшится.В настоящее время повышается вероятность ядерного конфликта США и России. Эта вероятность будет расти в связи с иррациональным стремлением "глубинного государства" США закрепить свое мировое господство, в том числе путем разгрома потенциальных противников. Считаю, что мирное развитие России в дальнейшем предоставит ей снова если не положение сверхдержавы, то положение предельно богатого густонаселенного государства. Этому способствует постепенное ослабление значимости морских путей для экономического оборота в пользу виртуальной экономики, потепление климата в России при ухудшении климата в большинстве иных стран. Чтобы предотвратить такой сценарий, элиты США в течение всего 21 века будут «гнобить» Россию и Китай в целях их либо экономического и политического подчинения (с вывозом прибавочной стоимости оттуда к себе), либо, в случае неподчинения, будут стремиться нанести военное поражение России или Китаю (скорее всего, по очереди, путем дипломатии нейтрализовав одну из этих стран и разгромив вторую; после разгрома произойдет работа с нейтрализованной страной — так работала Пруссия в 19 веке). Именно слабость России в вопросах экономики и технологий по сравнению с США в части подводной составляющей СЯС обусловливает необходимость размещения российских РПКСН в ее внутренних водах.Соответственно, необходимость предотвращения военного поражения России обусловлена нуждой в обеспечении благоприятных экономических условий развития народа. А благоприятные экономические условия развития, в свою очередь, обусловлены политическими и военными гарантиями. Среди них — возможность нанесения противнику ответного ракетно-ядерного удара. Лучшим вариантом является удар подводных сил. Не буду говорить о том, что Россия сейчас экономически очень слаба для того, чтобы противостоять подводным силам США на равных. Это вопросы экономики и технологий.Что будет в случае реализации данной идеи? Конечно, вывод во внутренние воды России РПКСН "Борей" и их модификаций невозможен по причине малой дальности ракет "Булава". Хотя и вариант с размещением некоторого количестве "Бореев", например в Каспии, возможен для создания вероятности удара по странам НАТО в Европе. Это оправдано: ведь держат же в Ирландском море и Бискайском заливе свои РПКСН Великобритания и Франция. И направлены они против России. Было бы странно не иметь оружия против Англии и Франции у условиях, когда они «целят» против нас.Размещение российских РПКСН в Ладоге, Онеге или на Каспии позволит экипажам подводных лодок спокойно нести дежурство, не проводя противолодочных маневров, не опасаясь глубинных бомб и торпед. НАТО будет понимать, что в случае внезапного ракетно-ядерного удара по России невозможно будет избежать ответного удара по их городам (чего не скажешь о наземной части СЯС, которая будет уничтожена внезапным ударом за полчаса). Соответственно, при наличии несокрушимых подводных СЯС Россия сможет мирным способом восстановить свое благосостояние и мировое значение. Александр из Барнаула Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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