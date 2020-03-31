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Боевая модернизация: как новый танк Т-90М усилит российские войска в 2020 году

31 марта 2020, 07:30  •  69 • В России
Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в 2020 году. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. Проект Т-90М — одна из крупнейших модернизаций основного боевого танка Т-90. Усовершенствованная машина получила обновлённую башню, новые системы защиты и управления огнём. Эксперты отмечают, что Т-90М существенно расширит возможности танковых войск России и займёт достойное место на мировом рынке вооружений.
 
Т-90М «Прорыв» © Виталий Кузьмин
 

В 2020 году в российские войска начнёт поступать модернизированный танк Т-90М. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. 

«В прошлом году «Уралвагонзавод» завершил госиспытания танка Т-90М «Прорыв», в этому году мы начнём его поставки в войска», — заявил Евтушенко в интервью РИА Новости.

Напомним, что контракт на поставку опытной партии танков Т-90М был подписан на полях военно-технического форума «Армия-2019». Замминистра обороны Алексей Криворучко в декабре 2019 года заявил, что по результатам государственных испытаний будет принято решение о принятии Т-90М на вооружение и начале поставок танков в войска. 

В начале февраля 2020 года представители производителя танка, концерна «Уралвагонзавод», сообщили, что танк успешно прошёл государственные испытания.  

Технология модернизации  

 

Т-90М «Прорыв» является существенно обновлённой версией российского основного боевого танка Т-90 «Владимир». Новое оборудование улучшит характеристики машины и расширит её возможности соответственно современным задачам на поле боя.  

  • Т-90М «Прорыв»
  • © Виталий Кузьмин

Например, будет значительно увеличена мощность двигателя: Т-90М оснащён дизельным В-92С2Ф в 1130 л. с. Эта силовая установка позволит танку разгоняться до 60 км/ч при движении по шоссе. Для сравнения, танки Т-90 оснащались двигателями В-84МС мощностью 840 л. с. 

Благодаря установке модульной универсальной динамической защиты третьего поколения «Реликт» была усилена броня Т-90М. Модули на башне, корпусе и бортовых экранах танка способны принять на себя удары кумулятивных и подкалиберных боеприпасов. При этом повреждённые модули легко заменяются на новые. Кроме того, отсеки машины изнутри покрыты специальным антиосколочным материалом, что повышает защищённость экипажа.

Одним из главных отличий «Прорыва» от базового Т-90 является новый башенный модуль, который получил усовершенствованный автомат заряжания, систему управления огнём, программно-технический комплекс и многоканальный панорамный тепловизионный прицел. 

Главным вооружением танка является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М. Это орудие использует всю номенклатуру 125-мм боеприпасов. В качестве вспомогательного вооружения на башне установлены крупнокалиберный пулемёт «Корд-МТ» и спаренный пулемёт калибра 7,62 ПКТМ. 

При модернизации танка учли опыт боевых действий в Сирии, а также появление новых систем противотанкового оружия, отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков. 

«Модернизированный танк получил не только новую систему управления огнём, но и новый вид боеприпасов, что в совокупности делает его универсальным инструментом, которым можно пользоваться как в обороне, так и в наступлении, прорыве. Также он может оказывать существенную поддержку пехотным подразделениям в условиях городского боя», — пояснил эксперт. 

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул, что Т-90М — это танк, который вобрал в себя все передовые наработки и технологии российской бронетанковой техники.  

«Эта машина отвечает современным требованиям и своими характеристиками демонстрирует, какими возможностями должен обладать танк для победы в бою. Эта машина надёжно защищает свой экипаж и в то же время успешно участвует в решении тактических и стратегических задач», — пояснил эксперт. 

Поступление нового танка в вооружённые силы страны является также показателем экономических возможностей государства, добавил военный эксперт. 

«Можно разработать весьма пододвинутые проекты, но если нет возможности и ресурсов, экономической мощи, то государство не в состоянии сделать такую машину», — отметил Андрей Кошкин.

Зарубежные конкуренты 

 

Т-90М «Прорыв» является основным танком, в современной западной классификации — основным боевым танком. Под этим термином подразумевается многоцелевой танк с высокой огневой мощью и защитой, сочетающий их с подвижностью.  

Главными западными конкурентами Т-90М являются американский M1 Abrams, французский AMX-56 Leclerc и немецкий Leopard 2. 

  • Немецкий танк Leopard 2
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Прежде всего западные машины в сравнении с Т-90 и его модификациями гораздо тяжелее. Так, вес танка M1 Abrams — 54—63 тонны. «Тяжеловесом» является и немецкий Leopard — 50—70 тонн. Французский Leclerc немного легче своих «коллег» — 54 тонны. Однако и он проигрывает в этом компоненте российскому Т-90. Для сравнения, экспортная модификация Т-90С весит 46 тонн.  

Западные конкуренты уступают российскому танку и в калибре пушки. В соответствии со стандартами НАТО они используют пушки калибра 120 мм, тогда как калибр главного орудия российского танка — 125 мм. 

Также западные танки имеют гораздо менее надёжную защиту. Из-за особенностей конструкции танкам Abrams и Leopard можно нанести критические повреждения при помощи переносных гранатомётов или старых моделей ПТРК.

Так, в ходе вооружённого конфликта в Сирии турецкие военные с 2016 года потеряли не менее десяти танков Leopard. При этом есть свидетельства того, что поразить танки Leopard 2 удавалось с помощью ПТРК ещё советского производства — «Фагот» и «Конкурс».

Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что российский Т-90 и его модификации превосходят основные боевые танки западных держав по своим боевым показателям.  

«Abrams и Leopard 2 являются главными зарубежными конкурентами платформы Т-90. Однако российский танк по многим своим характеристикам превосходит зарубежные машины, которые в боевых действиях ведут себя не лучшим образом. Характерным примером являются потери танков Abrams и Leopard на Ближнем Востоке. По сравнению с ними танк Т-90, который воевал на стороне сирийских войск, оказался крепким орешком», — отметил эксперт.  

Россия, в отличие от зарубежных стран, не останавливала разработку и модернизацию танков, всегда занималась вопросами улучшения боевых показателей танков Т-72 и Т-90, которые стоят на вооружении российской армии, напомнил Алексей Леонков. 

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«Доработки и модернизации привели к улучшению боевых качеств российских танков. Такая машина усилит российские танковые войска. Эта модернизация своевременна, поскольку закладывается основа на перспективу использования этих машин в течение ближайших 5—10 лет», — пояснил эксперт.  

Андрей Кошкин в разговоре с RT также выразил уверенность в том, что Т-90М значительно усилит российские танковые войска.  

«Преимущество платформы Т-90 заключается в том, что она учитывает все особенности современных вооружённых конфликтов», — отметил эксперт.

Т-90М — это не только шаг вперёд, но и объединение всех лучших элементов предыдущих моделей, добавил Андрей Кошкин.

«Это хорошо апробированный и проверенный в войсках танк, который превосходит по всем параметрам своих предшественников и по большинству — зарубежные машины», — заключил эксперт.  

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