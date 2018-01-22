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Боевая логистика: Пентагон проверит готовность инфраструктуры пяти европейских стран к условиям военного времени

22 января 2018, 03:24  •  55 • Украина
Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти стран Европы: Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши. Согласно документу, с которым ознакомился RT, исследование необходимо для того, чтобы повысить готовность промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям. Эксперты отмечают, что все эти страны находятся в непосредственной близости к России, а подобный сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий. Как может быть использована собираемая информация — в материале RT.
 
globallookpress.com © Jakob Ratz
 

Оборонное логистическое агентство США заказало исследование инфраструктуры пяти стран Восточной Европы — Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины.

Как отмечается в документе, Пентагону необходимо понимать логистические сети и цепочки поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к условиям войны.

«В целях повышения готовности промышленности (к условиям военного времени или чрезвычайных ситуаций. — RT) государственные органы планирования должны иметь чёткое представление о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможенных служб, инфраструктурой, сложностями снабжения и тонкостями логистики, характерными для той или иной страны или региона», — сообщается в запросе ведомства.

В отчёте по каждой из пяти стран должны быть указаны местные и региональные источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Также Пентагон интересуют строительные материалы — песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.

Кроме того, при составлении отчёта подрядчик должен указать, какие существуют проблемы с поставками перечисленных выше материальных средств. Также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях. Важно отметить, что одной из целей программы, в рамках которой проводится исследование, является содействие военным операциям США.

«Программа расширения промышленной базы (IBex) была разработана в качестве меры обеспечения готовности промышленности (к условиям военного времени и чрезвычайных ситуаций. — RT) и направлена на сбор информации о возможностях коммерческих предприятий по всему миру в целях содействия операциям Вооружённых сил США и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в целях обеспечения возможности использовать эти коммерческие мощности в случае необходимости», — говорится в документе.

Одна из задач агентства логистики Министерства обороны США заключается в том, чтобы «оперативно реагировать на различные ситуации по всему миру».

«Программа IBex направлена на укрепление стратегического партнёрства с отраслевыми специалистами, чтобы обеспечить государственным органам планирования возможность использовать опыт и знания коммерческих предприятий», — отмечается в запросе ведомства.

Примечательно, что в исследовании должно быть указано, сколько времени займёт доставка материалов из Соединённых Штатов по морю и по воздуху в Белоруссию, Финляндию, Молдавию, Польшу и Украину. Также США интересует транспортная инфраструктура перечисленных стран — порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

  • РИА Новости

Обеспечить прибытие войск

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Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT отметил, что с сбор данных об инфраструктуре является одним из элементов подготовки к ведению боевых действий.

«Это один из элементов непосредственной, я подчеркиваю, подготовки войны в рамках задач по подготовке театра военных действий и планированию материально-технического обеспечения войск. Поэтому они осваивают страны Восточной Европы, там, где будут расположены ударные группировки, и страны, куда, видимо, будет наноситься один из ударов. Дальше будет, безусловно, изучаться и Россия. В Молдавии, Белоруссии и на Украине в первую очередь рассматриваются инфраструктура и возможности местной промышленности в случае появления там войск НАТО», — заявил Сивков.

Эксперт отметил, что для сбора данных может использоваться стратегическая, космическая и наземная разведка.

«Например, разведчик под видом туриста может осматривать город, также может проводиться воздушная разведка. Можно почитать открытые отчёты правительства, информацию в интернете. Вероятнее всего, это будет компьютерная база данных, где будет содержаться информация для решения задач», — сообщил военный аналитик.

Сивков подчеркнул, что проведение исследования может быть связано с президентскими выборами в России в 2018 году.

«Это происходит в преддверии президентских выборов. Приходит информация, что уже американцы готовятся к войне с Россией. Необходимо чётко понимать, что военного вторжения в Россию не будет при наличии российского ядерного потенциала, целостности страны в качестве государственного образования, верного народу президента, который выступает гарантом Конституции и обеспечивает защиту страны. Ответ будет ядерный — всем это понятно. Это готовится на тот случай, если наше государство будет дезорганизовано и будет хаос. Тогда они смогут ввести сюда войска в рамках так называемой миротворческой операции, причём под эгидой ООН», — отметил эксперт. 

  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

Помощи ждать не следует

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У члена белорусской Общественной палаты Николая Сергеева планируемое Пентагоном исследование вызвало озабоченность. Политолог подчеркнул, что из двух обозначенных целей программы — поддержка военных операций и помощь при стихийных действиях — второй вариант наименее вероятен.

«Информация по поставкам водных и энергоресурсов — не закрытая информация. На сайте соответствующих ведомств это всё есть, можно посмотреть. Другое дело, зачем им это надо. Белоруссия — такой регион, что стихийных бедствий, ураганов или землетрясений, например, здесь не бывает. Помощи от США в результате стихийных бедствий ждать не приходится, тем более что Белоруссия является частью союзного государства с Россией, ОДКБ и Евразийского союза. Если это и произойдёт, то помощь будет осуществляться со стороны союзников, а не США», — подчеркнул эксперт.

  • globallookpress.com
  • © Caro / Seeberg

Также Сергеев отметил, что Белоруссия всегда рассматривалась НАТО в качестве потенциального театра военных действий.

«У них существуют планы по разрушению союза Белоруссии и России. В частности, с 2006 года действует программа строительства так называемой четвёртой Речи Посполитой, которая предполагает создание вокруг России полосы враждебных буферных государств. На Украине им это во многом удалось, а в Белоруссии — нет. Я думаю, что к подобным действиям надо относиться крайне насторожённо. Эти действия США проверят, насколько официальный Минск понимает ситуацию, которая разворачивается в мире, или будет делать вид, что ничего не происходит», — заключил политолог.

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