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Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму

08 июня 2021, 11:20  •  413 • Политика
Инсайдер под псевдонимом Джокер ДНР перехватил телеграмму украинского командования в Генштаб. Оказалось, что боеспособность ВСУ подрывает слишком мощный сигнал русского телевидения.
В своём Telegram-канале "Джокер ДНР" обнародовал фотографии отчёта, где указывается уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ. Отмечается, что исследование охватывало около 12 тысяч солдат и выдало печальный для Киева результат: уровень морально-психологического состояния ВСУ низкий.
Как указано в документе, среди факторов - дедовщина и вымогательство со стороны командиров, разделение состава на "любимчиков" и "неугодных", плохая военная подготовка, негативная оценка службы в рядах ВСУ со стороны общества и… трансляция на позициях 1-й и 2-й линии обороны телеканалов "Россия 1", "ТНТ", "НТВ" в связи с тем, что украинские каналы транслируются с низким качеством, что мешает их просмотру.
В документе указано, что, как следствие, боевики ВСУ массово самовольно оставляют места службы, спиваются и заводят неуставные отношения.

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