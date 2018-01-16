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«Боеприпасы подлежат уничтожению»: в Кремле назвали условия возврата Украине военной техники

16 января 2018, 20:39  •  342 • Украина
Москва не получила «субстантивной реакции» на заявление президента России Владимира Путина о готовности передать Украине военную технику из Крыма. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что оставленные на полуострове боеприпасы не подлежат транспортировке и должны быть утилизированы. По его словам, все операции по уничтожению могут проводиться совместно с украинскими военными во время организации перевозки плавсредств. При этом на Украине скептически относятся к предложению возобновить прерванный в 2014 году процесс передачи Киеву вооружения. На каких условиях может пройти возврат техники — в материале RT.
 
Военные корабли, которые ранее входили в состав Военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя © Алексей Мальгавко / РИА Новости
 

Российские власти не получали от Киева прямого ответа на заявление президента Владимира Путина о готовности передать Украине военную технику из Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста украинского информагентства УНИАН, Песков отметил, что оставленные украинской армией в Крыму боеприпасы не подлежат транспортировке и должны быть утилизированы.

«Собственно, президент Путин... на встрече с главными редакторами ведущих российских СМИ как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке, и в данном случае подлежат уничтожению», — заявил пресс-секретарь президента.

«Всё это может делаться совместно с украинскими военными в ходе организации транспортировки плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму», — добавил Песков.

Напомним, в четверг, 11 января, Владимир Путин сообщил о готовности России передать украинской стороне оставшиеся в Крыму военные корабли, а также авиацию и бронетехнику. Российский лидер уточнил, что речь идёт о возврате десятков кораблей и боевых самолётов, однако отметил: техника находится не в лучшем состоянии.

«Правда, она находится в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем, конечно, не обслуживалась», — сказал Путин на встрече с руководством российских СМИ.

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Российская сторона начала передавать Украине военную технику после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, однако уже через несколько месяцев этот процесс был прерван из-за начала украинской вооружённой операции в Донбассе. По словам Анатолия Антонова, занимавшего пост замминистра обороны России, на момент приостановки соглашения было передано 389 единиц техники, включая три боевых корабля и восемь вертолётов.

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Сообщается, что на сегодняшний день в Крыму остаются 17 украинских кораблей и катеров, включая 11 боевых судов. Среди них большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», подводная лодка проекта 641 «Запорожье», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк».

В ответ на предложение Владимира Путина возобновить процесс передачи оставшейся в Крыму военной техники в украинском МИД сообщили, что занимаются проработкой этого вопроса, поскольку он «имеет много аспектов».

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил со встречным предложением российскому лидеру — «вместе с флотом вернуть Крым». Стоит отметить, что на Украине в целом скептически восприняли возобновление прерванного процесса передачи техники.

Так, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что предложение должно быть тщательно изучено, чтобы Киев не стал «разменной картой в кремлёвской игре». При этом Воронченко отметил, что вся техника находится в рабочем состоянии и решение о её возврате будет принимать Киев.

Замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко пошёл ещё дальше, заявив о необходимости проверки всей передаваемой военной техники на наличие скрытых взрывных устройств.

Он рассказал о «послевоенной практике немцев и итальянцев», которые при передаче своих кораблей по репарациям якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали — со всеми вытекающими последствиями». В качестве примера он привёл инцидент с линкором «Новороссийск», который в 1955 году затонул в Севастополе после взрывов неизвестного происхождения.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучать ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, принимать её или нет», — сказал Романенко.

По словам генерал-лейтенанта, передача техники таким способом — это «шаг, чтобы унизить Украину». Однако украинский военный отметил, что «с точки зрения состояния дел на текущий момент» корабли «так или иначе» нужны Украине.

О необходимости подкрепления российского предложения международными гарантиями заявил экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

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При этом бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров подчеркнул, что оптимистичные оценки состояния оставшейся в Крыму украинской техники сильно преувеличены. По его словам, пользы от этого вооружения никакой, поскольку оно уже фактически стало металлоломом.

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — сказал Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь, в Кремле назвали предложение президента России исключительно «жестом доброй воли», направленным на нормализацию отношений между двумя странами.

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