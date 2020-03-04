Boeing FARA: проект разведывательного вертолёта для армейской авиации США • 20 • Аналитика

Компания Boeing представила концепт нового разведывательного вертолета для американских вооруженных сил. Новая машина обладает рядом преимуществ и позволит восполнить существующий недостаток подобной техники.



Представленный Boeing вертолет специально разработан для удовлетворения потребностей армейской авиации сухопутных войск США в разведывательных воздушных машинах. Составной тяговый вертолет обладает одним двигателем, модульной современной кабиной с реконфигурируемым дисплеем большой площади и автономными возможностями.







По словам Марка Черри, вице-президента Phantom Works компании Boeing, предложенный концепт вертолета представляет собой доступную и полностью интегрированную систему для предстоящих миссий американской армии. Компания объединила существующий опыт вертолетостроения и боевого применения вертолетов с инновационными технологиями и расширенным анализом, что позволило предложить очень убедительное решение.



В случае принятия на вооружение вертолет FARA будет выполнять задачи по осуществлению разведывательных операций, сможет проводить легкую атаку позиций противника. Предполагается, что он заменит многоцелевой вертолет Bell OH-58D Kiowa, который использовался американской армейской авиацией с 1969 по 2016 годы, пройдя множество конфликтов, начиная с Вьетнамской войны и заканчивая современными боевыми действиями на Ближнем и Среднем Востоке.



Именно для замены Bell OH-58D Kiowa и была запущена в 2018 году программа разведывательных самолетов будущего (FARA). Кстати, задачи по модернизации парка воздушных машин вертикального взлета FVL (Future Vertical Lift) рассматриваются американским военным командованием в числе шести наиболее приоритетных, направлений развития, поэтому финансирование проекта и его реализации обещает быть щедрым.





Проект дизайна Boeing FARA

Командование сухопутных войск ожидает от нового разведывательно-ударного вертолета более оптимальных характеристик, чем были присущи его предшественнику Bell OH-58 Kiowa. Речь идет о повышении крейсерской скорости до 333 км/ч и максимальной скорости до 380 км/ч, выживаемости против средств противовоздушной обороны российского и китайского производства, высокой маневренности в городских условиях, способности укрываться за препятствиями.



В апреле 2019 года контракты на разработку концептов были заключены с пятью компаниями - Bell Helicopter, Boeing, Sikorsky Aircraft (принадлежит Lockheed Martin ), Karem Aircraft и AVX Aircraft (в партнерстве с L3Harris Technologies ). В 2020 году должны быть выбраны два «финалиста» конкурса, а в 2023 году опытные образцы уже должны подняться в небо. И лишь в 2028 году американская армия остановит свой окончательный выбор на наилучшем образце из двух представленных.



Таким образом, у концепта Boeing есть серьезные конкуренты и далеко не факт, что ответственные чиновники Министерства обороны США в конечном итоге остановят свой выбор на рассматриваемом проекте компании. Кстати, конкуренты Boeing уже представили свои проекты разведывательного вертолета.



Эксперты считают, что одним из наиболее вероятных претендентов на роль нового вертолета армейской авиации будет проект Sikorsky Aircraft, который уже находится на стадии летающего прототипа и обладает, соответственно, определенным временным преимуществом. Однако говорить о том, какой проект все же одержит победу в конкурсе, пока еще преждевременно. Компания Boeing представила концепт нового разведывательного вертолета для американских вооруженных сил. Новая машина обладает рядом преимуществ и позволит восполнить существующий недостаток подобной техники.Представленный Boeing вертолет специально разработан для удовлетворения потребностей армейской авиации сухопутных войск США в разведывательных воздушных машинах. Составной тяговый вертолет обладает одним двигателем, модульной современной кабиной с реконфигурируемым дисплеем большой площади и автономными возможностями.По словам Марка Черри, вице-президента Phantom Works компании Boeing, предложенный концепт вертолета представляет собой доступную и полностью интегрированную систему для предстоящих миссий американской армии. Компания объединила существующий опыт вертолетостроения и боевого применения вертолетов с инновационными технологиями и расширенным анализом, что позволило предложить очень убедительное решение.В случае принятия на вооружение вертолет FARA будет выполнять задачи по осуществлению разведывательных операций, сможет проводить легкую атаку позиций противника. Предполагается, что он заменит многоцелевой вертолет Bell OH-58D Kiowa, который использовался американской армейской авиацией с 1969 по 2016 годы, пройдя множество конфликтов, начиная с Вьетнамской войны и заканчивая современными боевыми действиями на Ближнем и Среднем Востоке.Именно для замены Bell OH-58D Kiowa и была запущена в 2018 году программа разведывательных самолетов будущего (FARA). Кстати, задачи по модернизации парка воздушных машин вертикального взлета FVL (Future Vertical Lift) рассматриваются американским военным командованием в числе шести наиболее приоритетных, направлений развития, поэтому финансирование проекта и его реализации обещает быть щедрым.Командование сухопутных войск ожидает от нового разведывательно-ударного вертолета более оптимальных характеристик, чем были присущи его предшественнику Bell OH-58 Kiowa. Речь идет о повышении крейсерской скорости до 333 км/ч и максимальной скорости до 380 км/ч, выживаемости против средств противовоздушной обороны российского и китайского производства, высокой маневренности в городских условиях, способности укрываться за препятствиями.В апреле 2019 года контракты на разработку концептов были заключены с пятью компаниями - Bell Helicopter, Boeing, Sikorsky Aircraft (принадлежит Lockheed Martin ), Karem Aircraft и AVX Aircraft (в партнерстве с L3Harris Technologies ). В 2020 году должны быть выбраны два «финалиста» конкурса, а в 2023 году опытные образцы уже должны подняться в небо. И лишь в 2028 году американская армия остановит свой окончательный выбор на наилучшем образце из двух представленных.Таким образом, у концепта Boeing есть серьезные конкуренты и далеко не факт, что ответственные чиновники Министерства обороны США в конечном итоге остановят свой выбор на рассматриваемом проекте компании. Кстати, конкуренты Boeing уже представили свои проекты разведывательного вертолета.Эксперты считают, что одним из наиболее вероятных претендентов на роль нового вертолета армейской авиации будет проект Sikorsky Aircraft, который уже находится на стадии летающего прототипа и обладает, соответственно, определенным временным преимуществом. Однако говорить о том, какой проект все же одержит победу в конкурсе, пока еще преждевременно. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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