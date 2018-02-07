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Бодро шагаем по старым граблям? Непатриотическая заметка по поводу сбитого Су-25

07 февраля 2018, 10:09  •  484 • Аналитика
Чем больше ударная группа, тем меньше у мятежников желание стрелять по ней. Такая вот реальность. И посылать пару на высоте в зоне действия ПЗРК — значит посылать её на убой. Тем не менее, пара и результат предсказуем.



Но сбитый самолёт — это даже не половина беды, а скорее, неприятность. Беда, а точнее, горе, — это гибель экипажа.


А чтобы избежать оного, существует ПСО (поисково-спасательное обеспечение). Которое как раз и призвано провести оперативную эвакуацию экипажа, а железку, леший с ней, новую сделаем.

И ведь, что обидно, опыт в этой области (ПСО) у нас громадный. Ещё во времена Афганистана было установлено, что спасение экипажа, терпящего бедствие над недружественной территорией, возможно в ближайшие 30 минут, далее шансы вытащить их живыми резко падают.


Самый эффективный способ — забрать покинувший борт экипаж с ходу.

Как это выполнялось:

— ударной группе предписывалось сохранять 20% боеприпасов основного вооружения и не менее 80% стрелково-пушечного, дабы в случае ЧП незамедлительно, пока товарищи болтаются на стропах, зачистить от всех угроз место их приземления;

— вертолёты поисково-спасательной группы дежурство несли не на земле, а в воздухе, с 5-ти минутным подлётом до места работы ударной группы;

— вертолёты поисково-спасательной группы поднимались в воздух и выходили в район до взлёта ударной группы

— маршрут до цели и обратно ударной группе прокладывался так, чтобы вертолёты поисково-спасательной группы могли выйти в район бедствия на маршруте в минимальный, лучше всего 10-минутный интервал;

— при взлёте вертолёты поисково-спасательной группы занимали готовность №2, резервные вертолёты поисково-спасательной группы в случае ЧП незамедлительно поднимались в воздух;

— оптимальный состав поисково-спасательной группы: два (пара) Ми-8 и четыре (звено) Ми-24 прикрытия;

— в случае особой сложности района работы назначалось дежурное звено штурмовиков Су-25, которое в случае ЧП незамедлительно поднимались в воздух;

— экипажи, помимо штатных пистолетов ПМ, в обязательном порядке дополнительно вооружались автоматами.

И едва где-то какой-то командир нарушал этот порядок, в лучшем случае вывозили трупы. Примеров можно привести массу.

Теперь вспомним потерю Су-24 и лётчика. Типовой пример, как не надо делать:

— ударная группа выложила всё в районе цели, потому, когда был сбит один из самолётов, ничем не могли помочь товарищам, когда тех расстреливали в воздухе;

— вертолёты поисково-спасательной группы дежурство несли не земле (керосин экономили!!!);

— в группу прикрытия назначили два Ми-8 и всего два Ми-24;

— пара Ми-24 физически не смогла построить «карусель», тем самым прикрыть вертолёты ПСО, что привело к потере одного Ми-8, одного из бойцов ПДГ (парашютно-десантной группы) и позорному провалу всей спасательной операции в целом.

Ну и как, были сделаны выводы? Увы, нет. И гибель лётчика — тому подтверждение.
Автор: Лисовой Владимир Иванович

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