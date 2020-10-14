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Бочки с хлором и "Белые каски" на месте. Сирийские боевики готовят новую провокацию с химоружием

14 октября 2020, 09:20  •  112 • Политика
Сирийские боевики готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе, чтобы потом обвинить во всём правительственную армию САР. Бочки с хлором и "Белые каски" уже на месте.
Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.
Поступила информация о подготовке боевиками очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил, - отметил он.
По словам Гринкевича, террористы уже доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором для инсценировки химической атаки. Туда же прибыли представители скандально известной организации "Белые каски".
Ролики этой НКО, которая находится на финансировании у Госдепартамента, уже дважды становились поводом для ракетного удара США по территории Сирии. Впоследствии Минобороны РФ доказало, что ролики с "химатакой", которую якобы осуществили сирийские власти против гражданского населения, были постановочными. Ведомство даже нашло актёров, которые исполнили роль "жертв" за вознаграждение.

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