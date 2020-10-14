Бочки с хлором и "Белые каски" на месте. Сирийские боевики готовят новую провокацию с химоружием

Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

Поступила информация о подготовке боевиками очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил, - отметил он.

По словам Гринкевича, террористы уже доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором для инсценировки химической атаки. Туда же прибыли представители скандально известной организации "Белые каски".

Ролики этой НКО, которая находится на финансировании у Госдепартамента, уже дважды становились поводом для ракетного удара США по территории Сирии. Впоследствии Минобороны РФ доказало, что ролики с "химатакой", которую якобы осуществили сирийские власти против гражданского населения, были постановочными. Ведомство даже нашло актёров, которые исполнили роль "жертв" за вознаграждение.