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Бочки с хлором и "Белые каски" на месте. Сирийские боевики готовят новую провокацию с химоружием
14 октября 2020, 09:20 • 112 • Политика
Сирийские боевики готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе, чтобы потом обвинить во всём правительственную армию САР. Бочки с хлором и "Белые каски" уже на месте.
Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.
По словам Гринкевича, террористы уже доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором для инсценировки химической атаки. Туда же прибыли представители скандально известной организации "Белые каски".
Ролики этой НКО, которая находится на финансировании у Госдепартамента, уже дважды становились поводом для ракетного удара США по территории Сирии. Впоследствии Минобороны РФ доказало, что ролики с "химатакой", которую якобы осуществили сирийские власти против гражданского населения, были постановочными. Ведомство даже нашло актёров, которые исполнили роль "жертв" за вознаграждение.
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