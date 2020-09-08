Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"

Сразу несколько инцидентов, связанных с перехватом нашими истребителями натовских бомбардировщиков, зафиксировано за последние дни. В частности, три бомбардировщика В-52Н ВВС Соединённых Штатов приблизились к российской границе в Чёрном море.

Ситуацию уже прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. В эфире канала "Россия-24" он рассказал о сложностях проведения учений на западе страны - со стороны НАТО сразу начинают звучать заявления о том, что наши войска якобы угрожают восточным рубежам альянса.

"Кто угрожает? Кому угрожает?" - выразил недоумение Шойгу, добавив, что уже много лет НАТО во всех официальных документах обозначает Россию как главного врага.

Виктор Блытов, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ, полностью согласен с министром. В беседе с Царьградом он не сдержал своего возмущения:

Если они называют нас врагами, то мы должны делать выводы, что мы для них не друзья и никакие не партнёры. Конечно, мы должны свои экономические интересы блюсти.

Выходки натовских пилотов Блытов посоветовал воспринимать более серьёзно, а не как "полетают и прекратят":

Не полетают - они уже над Украиной летают, вот этот Б-52 прошёл... фактически он уже, как говорится, в нашей прихожей побывал.

Блытов добавил, что кто бы ни пришёл к власти в США на выборах, Россия для Америки всегда будет врагом, а значит, к подобным выходкам всегда нужно быть готовыми.