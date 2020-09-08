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Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"

08 сентября 2020, 00:40  •  57 • Политика
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Царьградом гневно отреагировал на недавний инцидент, когда американский бомбардировщик приблизился к российским границам: "Он же в нашей прихожей побывал".
Сразу несколько инцидентов, связанных с перехватом нашими истребителями натовских бомбардировщиков, зафиксировано за последние дни. В частности, три бомбардировщика В-52Н ВВС Соединённых Штатов приблизились к российской границе в Чёрном море.
Ситуацию уже прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. В эфире канала "Россия-24" он рассказал о сложностях проведения учений на западе страны - со стороны НАТО сразу начинают звучать заявления о том, что наши войска якобы угрожают восточным рубежам альянса.
"Кто угрожает? Кому угрожает?" - выразил недоумение Шойгу, добавив, что уже много лет НАТО во всех официальных документах обозначает Россию как главного врага.
Виктор Блытов, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ, полностью согласен с министром. В беседе с Царьградом он не сдержал своего возмущения:
Если они называют нас врагами, то мы должны делать выводы, что мы для них не друзья и никакие не партнёры. Конечно, мы должны свои экономические интересы блюсти.
Выходки натовских пилотов Блытов посоветовал воспринимать более серьёзно, а не как "полетают и прекратят":
Не полетают - они уже над Украиной летают, вот этот Б-52 прошёл... фактически он уже, как говорится, в нашей прихожей побывал.
Блытов добавил, что кто бы ни пришёл к власти в США на выборах, Россия для Америки всегда будет врагом, а значит, к подобным выходкам всегда нужно быть готовыми.

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