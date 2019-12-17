Блёстки и разрез: Голливудская дива Скарлетт Йоханссон "выгуляла" шикарное платье от российского дизайнера

Облегающее платье с блёстками Йоханссон удачно дополнила босоножками на высоком каблуке. Помимо шоу Saturday Night Live, звезда появилась в этом образе и в "Инстаграме", правда, не своём, а на страничке самого бренда @terekhovofficial.

По информации СМИ, дизайнер Александр Терехов уже 15 лет создаёт женскую одежду, а также аксессуары. Несколько лет подряд именно Терехов был единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке.

Напомним, недавно мы рассказывали, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания в очередной раз рассмешила пользователей соцсетей странным и нелепым нарядом. На этот раз первая леди оконфузилась, надев непонятной формы плащ с кристаллами по краю и не продев при этом руки в рукава.

Западные СМИ сообщили, что такой образ выбрала себе Мелания Трамп для посещения традиционного Рождественского бала в конгрессе. Он прошёл 12 декабря в Белом доме.