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Блёстки и разрез: Голливудская дива Скарлетт Йоханссон "выгуляла" шикарное платье от российского дизайнера

17 декабря 2019, 09:54  •  95 • В мире
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон примерила шикарный наряд от российского дизайнера: творение Александра Терехова, представляющее собой серебристое закрытое платье с блёстками в пол, звезда надела на съёмки вечернего телешоу. Нужно сказать, с выбором модели 35-летняя дива не ошиблась: тонкая ткань прекрасно подчеркнула точёную фигуру, а высокий разрез в сочетании с каблуками открыл миру идеальной формы ноги.
Облегающее платье с блёстками Йоханссон удачно дополнила босоножками на высоком каблуке. Помимо шоу Saturday Night Live, звезда появилась в этом образе и в "Инстаграме", правда, не своём, а на страничке самого бренда @terekhovofficial.
По информации СМИ, дизайнер Александр Терехов уже 15 лет создаёт женскую одежду, а также аксессуары. Несколько лет подряд именно Терехов был единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке.
Напомним, недавно мы рассказывали, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания в очередной раз рассмешила пользователей соцсетей странным и нелепым нарядом. На этот раз первая леди оконфузилась, надев непонятной формы плащ с кристаллами по краю и не продев при этом руки в рукава.
Западные СМИ сообщили, что такой образ выбрала себе Мелания Трамп для посещения традиционного Рождественского бала в конгрессе. Он прошёл 12 декабря в Белом доме.

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