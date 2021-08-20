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Блёданс предсказала новое заявление Зеленского о Крыме: "Ответ очевиден"

20 августа 2021, 03:00  •  25 • Политика
Актриса и уроженка Ялты Эвелина Блёданс прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. Она отметила, что если у кого-то и возникнет вопрос о том, чтобы вернуться под юрисдикцию Киева, то стоит посмотреть на то, что было сделано Россией. Ответ будет очевиден. Кроме того, актриса предсказала новое заявление Зеленского по крымской теме, которое может быть связано с пандемией коронавируса.
Эвелина Блёданс рассказала Царьграду, что на самом деле о том, чтобы стать частью Украины, в Крыму думают единицы. По словам актрисы, сейчас для людей наступило тяжёлое время, поэтому некоторые думают, что с приходом Украины в Крыму не будет пандемии. Эвелина Блёданс отметила, что следующее заявление Зеленского может прозвучать именно в таком ключе.
Также Эвелина Блёданс отметила, что часто бывает в Крыму. По её словам, за то время, что полуостров находится в составе России, изменения в лучшую сторону стали очень заметны.
"Я вижу, насколько изменился Крым, насколько он расцвёл при России. Какие там сделали дороги. Одна "Таврида", на которую молятся вообще все автолюбители. Потому что дороги в Крыму вообще проблематично было найти. И сложно было передвигаться. Сейчас дорожное сообщение идеальное. Очень много всего сделано", - отметила Эвелина Блёданс.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть.
"Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, и они всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернётся жизнь", - заявил Зеленский в интервью, которое он дал газете "Украинская правда".

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