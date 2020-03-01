«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска

• 109 • Политика

Американское информационное агентство Bloomberg представило своё суждение ситуации с турецкой позицией по сирийскому Идлибу и по вопросам турецкой внешней политики в целом. Напомним, что сегодня президент Турции направил министра обороны страны к границе с Сирией с поставленной перед тем задачей возглавить антисирийскую операцию. Хулуси Акар отдал приказ поднять беспилотники и нанести удар по позициям и техники САА. А на этом фоне Анкара решила открыть границы в направлении ЕС для беженцев из САР.

В материале Бобби Гхоша на страницах «Блумберг» говорится о том, что в западном мире существует идеоматическое выражение о попытке Пакистана получить для себя какие-то преференции. Звучит это выражение примерно так: "Пакистан ведёт переговоры с Западом, приставив пистолет к собственной голове". По словам автора статьи Bloomberg, теперь то же выражение, но несколько в ином виде, можно применить и к Реджепу Эрдогану.

Из статьи:

При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.

Бобби Гхош отмечает, что Эрдоган, ранее рассорившись с Западом, начал активное сближение с Россией, но потом столкнулся с тем, что у России есть свои интересы в Сирии и Ливии и эти интересы никак не соответствуют интересам Анкары.

Из материала:

В последние годы Эрдоган активно противопоставлял Турцию всему блоку НАТО, поддерживая противника альянса – Россию. И теперь, когда десятки турецких военных погибли в Сирии, возможно – под российскими авиабомбами, Эрдоган направляет гипотетический пистолет в сторону Запада, открывая границы для беженцев. А «второй пистолет» он при этом не убирает от своей головы.

Эрдогану припоминается покупка ЗРК С-400 у России и те "проблемы" с поставками вооружений из США, с которыми Анкара в результате контракта с Россией столкнулась из-за санкций.

В статье говорится о том, что такая политика президента Турции «является безрассудством» и наносит удар по интересам в первую очередь самой Турции.

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