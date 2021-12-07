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Bloomberg: Венгрию не пригласили на «саммит за демократию»

07 декабря 2021, 10:45  •  139 • В мире
В Будапеште обиделись
Венгрия оказалась единственной страной Евросоюза, которую не пригласили принять участие в «саммите за демократию» под эгидой Соединённых Штатов. И хотя Венгрия считается «непослушной страной ЕС» наряду с Польшей, не пригласили только Венгрию. Нет, конечно, есть ещё неприглашённые – Россия, Китай, Иран, Турция, Эфиопия, Венесуэла и много других стран. Однако среди стран-членов ЕС Венгрия оказалась единственным изгоем.
«Венгрия в течение многих лет конфликтовала с Брюсселем по вопросам верховенства закона, начиная от свободы СМИ и заканчивая вмешательством в деятельность судебных органов. Кроме того, правительство Орбана неоднократно срывало попытки блока достичь совместной позиции по таким вопросам, как права человека в Гонконге и гендерное равенство»,
– сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что в Будапеште не намерены сдаваться и на этот раз.
На прошлой неделе в Брюсселе состоялась встреча послов, во время которой представитель Венгрии официально сообщил, что его страна не поддержит единую позицию стран Евросоюза. Это значит, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель смогут выступить на саммите только от своего имени, но не от имени всего Евросоюза, поскольку Венгрия отказывается заранее поддержать их позицию.
В таком случае, пишет Bloomberg, Евросоюз не сможет представить и письменный доклад на саммите – всё по той же причине отсутствия «согласованной совместной позиции».
Припомнили в Венгрии и недавнее заявление советника суда ЕС о том, что Брюссель имеет полное и законное право отказать в выделении финансовой помощи из бюджета и фонда стимулирования экономики тем странам-членам ЕС, которые обвиняются в отступлении от демократических норм. Ранее планировалось выделить Будапешту 7,2 млрд евро на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. Теперь эти средства вполне могут оказаться замороженными.
«Дипломатический представитель Венгрии в Брюсселе подчеркнул, что позиция Будапешта также распространяется и на участие ЕС в текущих дискуссиях по созданию «Альянса за будущее интернета» под эгидой США. Венгерский дипломат обвинил Соединённые Штаты в попытке «разделить страны-члены ЕС и подчинить их себе», призвав Евросоюз работать над стратегической автономией»,
– констатирует Bloomberg.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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