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Bloomberg: В США ищут способ снизить ущерб, наносимый мировой экономике санкциями против России
20 августа 2018, 21:39 • 67 • Политика
Одна из поправок в законопроект может дать президенту США право отменять некоторые ограничительные меры в целях национальной безопасности.
Сенаторы США могут внести изменения в проект закона об автоматическом введении санкций против России в случае ее вмешательства в американские выборы. Целью такого шага названо стремление минимизировать негативные последствия для глобальной экономики от санкций.
Об этом рассказало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена и его коллегу, сенатора-республиканца от Флориды Марко Рубио.
Ранее они внесли в верхнюю палату американского Конгресса проект закона о противодействии странам, которые будут пытаться повлиять на избирательный процесс в США. России в документе посвящена отдельная секция.
«Мы хотим, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен экономикой России, а избыточный эффект для глобальной экономики в целом был ограничен», - цитирует Bloomberg Ван Холлена. Как уточнил сенатор, одна из поправок в проект закона может предполагать закрепление за президентом США права отменять некоторые ограничительные меры в интересах национальной безопасности.
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