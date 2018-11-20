Bloomberg: В мире остались только три короля нефтяного рынка

Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что страны ОПЕК больше не контролируют мировой рынок нефти, на котором осталось только три настоящих короля. Какова роль России и что теперь будет с ценами на «черное золото»?

Автор:

Кучер Егор

В последний месяц мировой рынок нефти столкнулся с новым кризисом. Дело даже не в том, что произошло резкое падение цен. Речь теперь идет вообще о глобальном переделе рынка между ведущими странами-экспортерами, причем на первый план выходит не экономика, а политика.

ОПЕК как международный картель примечателен тем, что имеет центральное руководство и способен принимать скоординированные решения. Страны-экспортеры договариваются между собой об уровне добычи и влияют таким образом на цены. Однако ОПЕК не смог погасить начавшийся с 2016 года «пожар», для чего было создано объединение ОПЕК+, в которое вошла и Россия.

В сотрудничестве между странами картеля и не входящими в него государствами было принято стратегическое решение о сокращении мировой добычи, вследствие чего цены на «черное золото» стабилизировались. В конечном счете это стало заслугой всего двух государств – России и Саудовской Аравии, которые оказали наибольшее влияние на рынок нефти.

В 2018 году цены на нефть резко подскочили, в ОПЕК+ было принято решение разморозить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость. Предполагалось наращивать ее плавно, чтобы дойти до приемлемого для всех стран значения, возле которого цены, вероятно, и были бы зафиксированы.

Однако затем в ситуацию вмешались США, которые не состоят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Вашингтон резко нарастил добычу и в срочном порядке вывел на рынок огромные партии нефти, из-за чего как раз и произошло недавнее падение цен. С этого момента, получившего в среде экономистов название американской сланцевой революции, США ворвались в число лидеров по добыче и экспорту нефти. Это означает, что мировой рынок, скорее всего, уже никогда не будет прежним. Что же произошло, и кто теперь будет определять цены на «черное золото»?

Фото: www.globallookpress.com

Новые короли рынка

Как сообщает агентство Bloomberg, в мире осталось только три настоящих короля нефтяного рынка – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Главный аргумент здесь очень прост: США, Россия и Саудовская Аравия впервые опередили по добыче нефти все страны ОПЕК вместе взятые. Это означает, что картель, созданный для регулирования мирового рынка, больше не может выполнять эту функцию.