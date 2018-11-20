Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Революция была ниспослана свыше! Примите ее смиренно
"Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке":...
«Гнев и страдание» Франции: правительство в растерянности
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Главная / В мире

Bloomberg: В мире остались только три короля нефтяного рынка

20 ноября 2018, 17:24  •  90 • В мире
Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что страны ОПЕК больше не контролируют мировой рынок нефти, на котором осталось только три настоящих короля. Какова роль России и что теперь будет с ценами на «черное золото»?
Автор:
Кучер Егор
В последний месяц мировой рынок нефти столкнулся с новым кризисом. Дело даже не в том, что произошло резкое падение цен. Речь теперь идет вообще о глобальном переделе рынка между ведущими странами-экспортерами, причем на первый план выходит не экономика, а политика.
ОПЕК как международный картель примечателен тем, что имеет центральное руководство и способен принимать скоординированные решения. Страны-экспортеры договариваются между собой об уровне добычи и влияют таким образом на цены. Однако ОПЕК не смог погасить начавшийся с 2016 года «пожар», для чего было создано объединение ОПЕК+, в которое вошла и Россия.
В сотрудничестве между странами картеля и не входящими в него государствами было принято стратегическое решение о сокращении мировой добычи, вследствие чего цены на «черное золото» стабилизировались. В конечном счете это стало заслугой всего двух государств – России и Саудовской Аравии, которые оказали наибольшее влияние на рынок нефти.
В 2018 году цены на нефть резко подскочили, в ОПЕК+ было принято решение разморозить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость. Предполагалось наращивать ее плавно, чтобы дойти до приемлемого для всех стран значения, возле которого цены, вероятно, и были бы зафиксированы.
Однако затем в ситуацию вмешались США, которые не состоят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Вашингтон резко нарастил добычу и в срочном порядке вывел на рынок огромные партии нефти, из-за чего как раз и произошло недавнее падение цен. С этого момента, получившего в среде экономистов название американской сланцевой революции, США ворвались в число лидеров по добыче и экспорту нефти. Это означает, что мировой рынок, скорее всего, уже никогда не будет прежним. Что же произошло, и кто теперь будет определять цены на «черное золото»?
Фото: www.globallookpress.com
Новые короли рынка
Как сообщает агентство Bloomberg, в мире осталось только три настоящих короля нефтяного рынка – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Главный аргумент здесь очень прост: США, Россия и Саудовская Аравия впервые опередили по добыче нефти все страны ОПЕК вместе взятые. Это означает, что картель, созданный для регулирования мирового рынка, больше не может выполнять эту функцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
90
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 04:09
«Тактика выкручивания рук»: почему Южная Корея и США не могут договориться о плате за размещение американских войск
20 ноября 2018, 00:54
Политическая турбулентность: сможет ли Израиль преодолеть правительственный кризис
19 ноября 2018, 21:54
«Ненаучная фантастика»: В МИДе прокомментировали слухи об открытии новых военных баз России на Кубе

20 ноября 2018, 17:09
«Киев сам вынудил Россию создавать альтернативы»: почему на Украине заявили об убытках из-за «Турецкого потока»
20 ноября 2018, 10:54
«Успела отправить сотни писем»: Иванку Трамп обвинили в использовании личной почты в рабочих целях
20 ноября 2018, 17:24
В Канаде преступник открыл огонь в больнице: Один сотрудник медучреждения получил тяжелое ранение
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.