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Bloomberg: В мире остались только три короля нефтяного рынка
20 ноября 2018, 17:24 • 90 • В мире
Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что страны ОПЕК больше не контролируют мировой рынок нефти, на котором осталось только три настоящих короля. Какова роль России и что теперь будет с ценами на «черное золото»?
Автор:
Кучер Егор
В последний месяц мировой рынок нефти столкнулся с новым кризисом. Дело даже не в том, что произошло резкое падение цен. Речь теперь идет вообще о глобальном переделе рынка между ведущими странами-экспортерами, причем на первый план выходит не экономика, а политика.
ОПЕК как международный картель примечателен тем, что имеет центральное руководство и способен принимать скоординированные решения. Страны-экспортеры договариваются между собой об уровне добычи и влияют таким образом на цены. Однако ОПЕК не смог погасить начавшийся с 2016 года «пожар», для чего было создано объединение ОПЕК+, в которое вошла и Россия.
В сотрудничестве между странами картеля и не входящими в него государствами было принято стратегическое решение о сокращении мировой добычи, вследствие чего цены на «черное золото» стабилизировались. В конечном счете это стало заслугой всего двух государств – России и Саудовской Аравии, которые оказали наибольшее влияние на рынок нефти.
В 2018 году цены на нефть резко подскочили, в ОПЕК+ было принято решение разморозить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость. Предполагалось наращивать ее плавно, чтобы дойти до приемлемого для всех стран значения, возле которого цены, вероятно, и были бы зафиксированы.
Однако затем в ситуацию вмешались США, которые не состоят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Вашингтон резко нарастил добычу и в срочном порядке вывел на рынок огромные партии нефти, из-за чего как раз и произошло недавнее падение цен. С этого момента, получившего в среде экономистов название американской сланцевой революции, США ворвались в число лидеров по добыче и экспорту нефти. Это означает, что мировой рынок, скорее всего, уже никогда не будет прежним. Что же произошло, и кто теперь будет определять цены на «черное золото»?
Фото: www.globallookpress.com
Новые короли рынка
Как сообщает агентство Bloomberg, в мире осталось только три настоящих короля нефтяного рынка – президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Главный аргумент здесь очень прост: США, Россия и Саудовская Аравия впервые опередили по добыче нефти все страны ОПЕК вместе взятые. Это означает, что картель, созданный для регулирования мирового рынка, больше не может выполнять эту функцию.
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