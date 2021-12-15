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Bloomberg узнал о разногласиях в ЕС из-за санкции против России

15 декабря 2021, 14:50  •  181 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Франция и Германия выступают за диалог с Кремлем
Проблемы в международных отношениях Москвы и Киева могут привести к дефициту газа в Европе, полагает обозреватель американского издания Bloomberg по энергетике Лиам Деннинг. В США, по его словам, обеспокоены тем фактом, что наша страна контролирует около 40% импорта голубого топлива.
Эксперт подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток-2" позволит России наладить прямые поставки в Европу, чтобы обойти кризисные ситуации, связанные с Незалежной. Однако Вашингтон рассматривает новую ГТС как политическое оружие Москвы, уверен аналитик. 
"Для Германии это способ диверсифицировать маршруты поставок, чтобы снизить риски, связанные с покупкой большого количества газа в России", – пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, из-за нового газопровода проблемы возникли в двухсторонних отношениях Вашингтона и Берлина. Он не сомневается, что рано или поздно немецкий регулятор даст лицензию для работы "Северного потока-2", даже если американцы этого не хотят.
Париж также не намерена портить отношения с Москвой, считает эксперт. Деннинг подчеркнул, что Германия и Франция как ведущие члены Евросоюза не намерены поддерживать санкции против России из потенциального конфликта на территории Украины.
Кстати, раннее Bloomberg сообщил о готовности властей Евросоюза отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией. По данным издания, предлагается сократить все договоры на срок до 2049 года.

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